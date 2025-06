MotoGP Mugello, Marquez: "L'obiettivo non era vincere, ma abbiamo regalato un bello spettacolo"

Otto su nove in Sprint per Marc Marquez nella stagione di MotoGP, col GP del Mugello che regala un primo sorriso allo spagnolo. Dopo la pole, infatti, il successo in gara corta permette al ducatista di allungare in classifica iridata, anche se il Cannibale non puntava al successo: “In partenza non so cos’è successo, il launch control era attivo e l’ho dovuto riattivare perdendo posizioni. Ho dimostrato che è possibile recuperare, l’obiettivo principale comunque non era vincere ma fare punti. Abbiamo regalato un bello spettacolo".