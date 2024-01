MotoGP, paura per Morbidelli a Portimao: cade e viene soccorso dai fratelli Marquez

MOTOGP

Brutta caduta per il neo pilota Ducati Pramac, ma il team rassicura: "Indicazioni incoraggianti dopo gli accertamenti"

Attimi di paura per Franco Morbidelli, durante i test di Portimao. Il pilota del team Ducati Pramac, che come altri colleghi della MotoGP stava partecipando ai test della Superbike sul circuito dell'Algarve, è stato vittima di una brutta caduta mentre girava con la Panigale V4S, è stato soccorso in pista dai fratelli Marquez e successivamente portato in ospedale, a Faro, per accertamenti.

A rassicurare tutti sulle sue condizioni ci ha pensato in serata lo stesso team Pramac: "Dopo un brutto incidente, Franco è stato prontamente portato in ospedale per ulteriori accertamenti - si legge in un comunicato -. I primi test hanno fornito indicazioni incoraggianti sulle sue condizioni. Trascorrerà la notte all'ospedale di Faro per motivi precauzionali e di sicurezza".