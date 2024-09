MotoGP Misano, Martin: "Vittoria, finalmente. Fiducioso per il GP". Morbidelli: "Primo grande passo"

motogp misano

Il leader del mondiale sorride e ammette: "Ho sfruttato l'opportunità al via"

MotoGP, sabato di qualifiche e Sprint























Per Jorge Martin il weekend di MotoGP a Misano parte bene. Lo spagnolo, quarto in qualifica, riesce infatti a sfruttare al meglio la partenza conquistando il successo in Sprint Race davanti a Bagnaia e Morbidelli. Una vittoria importante per il leader del mondiale, punti di spessore per la lotta al titolo: "Finalmente torno a vincere, sono felicissimo. Nelle prove ho sofferto, ma abbiamo trovato la quadra. Pensavo di lottare con Pecco, ho spinto come in qualifica cercando di non commettere errori".

"Domani sarà diversa, sono fiducioso perché la strada è quella giusta. Oggi sono rimasto concentrato sulla partenza, non mi aspettavo però di essere primo. Ho sfruttato l'opportunità, ho fatto un passo incredibile e sono contento" ha detto il vincitore della Sprint.

MORBIDELLI: "PASSO IMPORTANTE" - Terzo posto per Franco Morbidelli: "Sono molto contento, questo è decisamente il primo passo vero per me. È una Sprint fatta al massimo, riuscire a rimanere con Martin e Pecco è il segnale che è il primo passo definitivo del ritorno. Serviva, perché sono veloce da un po', mi sento veloce da Le Mans, ma non ho mai messo tutto insieme perché mi mancava sempre qualcosa. Il processo di adattamento alla moto e al team va avanti, oggi col podio è tutto un'altra cosa. Trovarmi nei primi tre in una Sprint così, fatta al massimo da Martin e Bagnaia per 14 giri, è importante e sintomo di un buon lavoro". Vedi anche Motogp MotoGP Misano, Martin brucia Bagnaia e si prende la Sprint

BASTIANINI: "MIGLIORATI, MA NON BASTA" - Giù dal podio Enea Bastianini: "Siamo migliorati, ma non abbiamo ottenuto quello che potevamo ottenere. In qualifica sono andato in crisi e non ho forzato, partire ottavi è meglio di 14°, ma bisogna fare meglio. In gara ho cercato di stare dietro Morbidelli, ma è stato difficile".

MARQUEZ: "PARTENDO NONO È DIFFICILE" - Marc Marquez, quinto al traguardo, non sorride: "Non sono contento, forse lo sono per la velocità, ma abbiamo sbagliato la qualifica. È un circuito difficile per sorpassare, quelli che ho fatto sono stati sfruttando gli errori degli altri. Partendo nono tutto è difficile, anche se c'è il passo. Tutto dipende dal primo giro domani, sorpassare una KTM è davvero difficile. Penso che il podio sarà difficile".

BEZZECCHI: "UN ERRORE E SONO SCIVOLATO" - Partito terzo, Marco Bezzecchi ha tanto amaro in bocca per la caduta al quinto giro: "Peccato, però c'è domani. Cerchiamo di sfruttare quel poco che ho fatto oggi per arrivare preparati alla gara. Ho fatto un piccolo errore e sono scivolato, ora resettiamo tutto".