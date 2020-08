MotoGP, Mir: "Giornata intensa". Miller: "Dato il massimo, peccato"

MOTOGP AUSTRIA

"Avevamo il ritmo per andare sul podio già da qualche gara, ci siamo comportati bene". E' questo il commento di Joan Mir, secondo sul traguardo di Spielberg e ad abile a sfruttare l'errore di Jack Miller che gli ha così regalato il secondo gradino del podio. Soddisfazione per il pilota spagnolo: "E' stata una giornata intensa, sono felice per la squadra perché hanno lavorato molto bene negli ultimi mesi". GP Austria, Dovi al terzo successo a Spielberg Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Soddisfazione, ma anche un po' di rammarico per Jack Miller che aveva assaporato il secondo posto fino alla penultima gara: "Sono contento per il podio, ho fatto un piccolo errore nella penultima curva e ho provato a chiudere la traiettoria".

Vedi anche Motogp MotoGP, GP Austria: Dovizioso torna al successo, Rossi quinto "Ho dato il massimo. non avevo più gomme medie e la dura ha una mescola strana, non avevo scelta. Ci ho provato, ho spinto dall'inizio per vedere cosa sarebbe successo. Anche se è stata una gara corta, 20 giri sono comunque tanti e sono stato davanti per un po'. Vedere Dovi primo è molto bello" ha concluso l'australiano.