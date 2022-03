MotoGP, materiali in ritardo e venerdì senza prove: weekend compresso in due giorni

Venerdì senza moto in Argentina. A causa di ritardi dell'arrivo del materiale e moto per alcuni team, il circus della MotoGP ha deciso di comprimere il weekend in due giorni tra sabato e domenica. La MotoGP avrà comunque tre turni di prove libere, mentre Moto2 e Moto3 faranno un turno in meno. Al team Ducati mancano i ricambi e parte della struttura dei box, mentre VR46, Gresini, Ajo e Leopard sono senza moto. I piloti avranno un giorno in più libero.

Getty Images