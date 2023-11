MotoGP, Martin: "Bel lavoro, sarà un gran duello con Bagnaia"

LE PAROLE

Il pilota Ducati Pramac dopo il venerdì di Sepang: "Io e Pecco saremo molto vicini in gara"

MotoGP, le immagini del venerdì a Sepang





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin guarda con fiducia al weekend di Sepang dopo le prove del venerdì: "Abbiamo fatto un bel lavoro, il passo è buono e nel time attack ho chiuso 2° nonostante qualche errorino - ha spiegato il pilota del team Ducati Pramac a Sky -. Ancora non abbiamo ragionato sulle gomme per la gara, posso dire che siamo al limite con le performance della moto, anche se qualcosina da migliorare c'è sempre. Duello con Pecco? Penso che su questa pista potremo essere molto vicini. Lui sta tornando al suo livello, sarà bello lottare con lui".

ALEX MARQUEZ: "OTTIMA BASE DI PARTENZA, NON MI ASPETTAVO DI ESSERE COSÌ VELOCE"

Grande soddisfazione nelle parole di Alex Marquez, che ha chiuso col miglior tempo del venerdì con la sua Ducati Gresini: "Il set up era perfetto già nel primo turno di libere, la base è veramente positiva. Non mi aspettavo di essere così veloce e di fare questi tempi, anche con la hard al posteriore. Sul passo dobbiamo migliorare un pochino, ma è importante essere partiti così bene perché ora possiamo lavorare tranquillamente sulla guida".

QUARTARARO: "CONTENTO DELLA GIORNATA, MA CON MORBIDELLI..."

Sorride anche Fabio Quartararo: "Sono molto contento di questa giornata. Mi sono un po' innervosito con Franco alla fine (che si è ritrovato in traiettoria nel suo ultimo giro, ndr), ma è normale un po' di tensione quando sei in moto... Dobbiamo fare un piccolo step sul passo con gomma usata, ma nel complesso sono felice. Non so come mai siamo andati così bene. Sono a pochi decimi dal terzo e sono al Q2, questa è la cosa importante".

MARC MARQUEZ: "BENE IL PASSO, MENO IL TIME ATTACK"

Fuori dal Q2 Marc Marquez, che però prova a guardare i lati positivi: "Oggi ho cercato di spingere e di dare il massimo, come sempre. Ci sono piste in cui non ho un gran ritmo, ma riesco a fare un buon time attack, oggi è successo il contrario. Il passo non è stato affatto male, soprattutto nella seconda uscita in pista. Sapevamo già da ieri che questa sarebbe stata una pista che ci avrebbe messo in difficoltà. Domani vedremo cosa possiamo fare. Sarà difficile arrivare alla Q2, ma daremo il 100%".