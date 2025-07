Brisbane 2032: maxi finanziamento governo australiano per stadio Olimpico

Funzionari dello stato del Queensland affermano di aver raggiunto un accordo con il governo federale per le Olimpiadi del 2032 a Brisbane, che prevede finanziamenti al 50% per le sedi secondarie e 1,2 miliardi di dollari australiani (788 milioni di dollari) per un nuovo stadio principale al Victoria Park di Brisbane. Il governo federale investirà oltre 3,4 miliardi di dollari australiani (2,23 miliardi di dollari) nei Giochi, il più grande contributo singolo alle infrastrutture sportive nella storia dell'Australia, ha dichiarato giovedì il Ministro federale per le Infrastrutture Catherine King. Il fulcro di Brisbane 2032 è un progetto di stadio da 63.000 posti nel Victoria Park, nel centro città. amr 030929 Lug 2025