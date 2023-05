MotoGP, Martin: "Bello tornare a vincere dopo tanto tempo"

LE PAROLE

Lo spagnolo della Ducati Pramac dopo il trionfo nella Sprint Race a Le Mans: "Finalmente, fiero di me stesso e del mio team"

© ansa Jorge Martin si gode il ritorno al successo dopo una lunga astinenza: "Finalmente ce l’ho fatta - le prime parole del pilota Ducati dopo la vittoria nella Sprint Race di Le Mans -. Sono super fiero del mio team e di me stesso. Sono tornato in prima posizione dopo tanto tempo: si tratta solo di una gara Sprint, ma almeno ho ritrovato quella sensazione di stare in testa senza commettere errori e spingendo come un martello. Non è stato semplice, ma negli ultimi giorni ho potuto rilassarmi un po’ e mi sono goduto le ultime curve tagliando il traguardo in prima posizione".

BINDER: "NELLA GARA LUNGA POSSIAMO FARE ANCHE MEGLIO"

Secondo al traguardo Brad Binder, diventato ormai specialista delle Sprint Race con la sua Ktm: "Sapevo che la partenza oggi sarebbe stata importantissima. Riuscendo a partire bene potevo reggere il ritmo all’inizio e portare al traguardo la moto in una buona posizione. Oggi ho fatto il mio meglio e devo ringraziare il team, che ha fatto un ottimo lavoro anche questa volta. Devo migliorare qualcosa per domani, ma sappiamo dove e pensiamo di poter fare molto meglio nella gara lunga".

QUARTARARO: "IL PROBLEMA È SEMPRE L'ANTERIORE"

Fabio Quartararo deve ancora fare i conti con una Yamaha difficile da guidare: "La cosa più difficile è stata il primo giro, ho perso tante posizioni. Ci ho messo tutto me stesso per sorpassare, ma era veramente difficile. Io ci provo, ma il problema è sempre quello, sulla gomma davanti siamo sempre al limite, tentiamo di spingere sulle frenate, ma così non recuperiamo più. Scelta della gomma media? Con la soft sarei caduto cinque giri prima, la media non era male ed era la scelta giusta. Nella caduta ho frenato uguale come sempre, forse un pelino fuori traiettoria, ma ho semplicemente perso l'anteriore".

MARINI: "INCOERENZA NELLE DECISIONI"

Luca Marini, quarto al traguardo, è tornato sul discorso che ha riguardato anche Bagnaia e Marquez: "Sono contento, non mi aspettavo di essere così veloce. Quindi bene nel complesso. Sono arrabbiato solamente perché Binder mi ha buttato fuori in curva 8 al primo o secondo giro e non gli è stata data nessuna penalità. Ancora una volta c'è incoerenza. Siamo molto confusi, è difficile capire cosa puoi fare e cosa no. La prossima gara cosa succederà? Ci avevano detto che un sorpasso con contatto avrebbe portato a una "drop one position", ma con lo stesso identico incidente di Jerez non è accaduto. Tra i piloti c'è chi vuole le penalità e chi vuole tutto più libero, per me non c'è problema, ma l'importante è che la linea sia la stessa per tutta la stagione".