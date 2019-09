MotoGp, Marquez verso Misano: "Sensazioni positive"

LE PAROLE

È già cominciato il countdown verso il weekend di MotoGp a Misano Adriatico, Marc Marquez guarda al circuito italiano con fiducia: "Arriviamo con sensazioni positive, dopo gare in cui siamo andati forte e test produttivi: abbiamo capito come si comporta la Honda su questa pista. Ovviamente dovremo stare attenti alla concorrenza che sarà agguerrita come sempre" le parole del leader del Mondiale.

Jorge Lorenzo invece punta a far meglio dopo l'ultimo periodo difficile: "Ogni giorno mi sento meglio e in grado di allenarmi più duramente rispetto al giorno precedente e il divario di tempo tra le due gare ha aiutato. Non vedo l'ora di tornare in moto e vedere come mi sento sulla RC213V. Nonostante non siamo riusciti a completare l'intero test abbiamo trovato alcune informazioni utili per poter iniziare bene nel fine settimana. In passato Misano è stato un buon circuito per me, speriamo sia ancora così e di poter ridurre il gap".