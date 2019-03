MotoGP, Marquez uomo da battere anche in Qatar: "Sono quasi al 100%"

05/03/2019

"La Honda ha fatto molto per migliorare la moto e nei test ci sentivamo forti, soprattutto per un circuito che di solito non è il migliore per noi, ma dobbiamo continuare a migliorare. Il Qatar è sempre un round speciale, non solo perché è il primo dell'anno, ma anche a causa delle condizioni. Dovremo prestare particolare attenzione alla temperatura e prendere in considerazione tutto prima della gara", ha aggiunto.



Rispetto a Marquez, Lorenzo arriva a Losail in condizioni forse peggiori, anche se con lo stimolo di fare una grande gara al suo debutto con la Honda. "Sfortunatamente non sono ancora al massimo con la moto, ma credo che possiamo ottenere un buon risultato qui in Qatar. Come ogni anno, la MotoGP è molto competitiva e abbiamo sicuramente il pacchetto di cui abbiamo bisogno per affrontare il meglio fra un po' di tempo. So che possiamo fare grandi cose. Essere al via in Qatar è qualcosa che ho immaginato durante l'intera off-season. È una nuova era per me e per la squadra. Sono pronto a dare tutto per ottenere i migliori risultati", le parole del maiorchino.