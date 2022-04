MotoGp, Marquez torna ad Austin: "Cercherò di fare un buon weekend"

GP DELLE AMERICHE

Lo spagnolo dell'Honda suona la carica in conferenza: "Ho fatto tanti controlli, sono pronto". Il leader Espargarò: "Fa strano essere in vetta"

Dopo i due forfait in Indonesia e Argentina, Marc Marquez è pronto a tornare in MotoGp. Nella conferenza stampa alla vigilia del Gp degli Usa, lo spagnolo dell'Honda parla dell'appuntamento in programma ad Austin: "Non arrivo nelle condizioni migliori, ma cercherò di fare una buona gara". Piedi per terra, invece, per il leader Aleix Espargarò: "Fa strano essere in vetta alla classifica, ma so che non sarà un weekend facile".













I forfait in Indonesia e in Argentina sono più che sufficienti: ad Austin, in occasione del quarto appuntamento del Motomondiale 2022, tornerà in pista Marc Marquez. Nella conferenza stampa della vigilia, lo spagnolo della Honda parla delle sue condizioni in vista del weekend: "Questa settimana è stata davvero difficile, ma sono fortunato perché il problema alla vista mi ha dato meno problemi. Non arrivo nelle migliori condizioni, ma proverò a fare bene sia nelle libere che in gara. Non ricordo molto dell'incidente di Mandalika, so che è stata molto tosta ma fa parte del passato: ora devo ritrovare fiducia e ripartire. Ho fatto tutti i controlli, compreso quello alla moto: sono riuscito a salire in sella, è tutto ok".

Un ritorno, quello di Marquez, che infiamma ulteriormente un campionato equilibratissimo, che in Argentina ha visto trionfare Aleix Espargaró, leader provvisorio della classifica: "Essere in vetta è bello - dice l'iberico dell'Aprilia - mi sento fiducioso e sono contento, so che posso vincere. Nel 2021 abbiamo avuto tanti problemi ad Austin, ma la moto è migliorata e non vedo l'ora di scendere in pista. In questi primi tre Gp ho dimostrato di poter essere competitivo, mi piacciono le sfide: sono pronto".

Chi non può decisamente essere soddisfatto è il campione del Mondo in carica: Fabio Quartararo, finora capace di raccogliere solo un secondo posto in tre gare. "Non è stato un buon inizio di stagione - dice il francese della Yamaha - ci sono stati tanti problemi, anche in Argentina. Ma in questo weekend possiamo fare buoni risultati, l'anno scorso ho chiuso al secondo posto. In questa stagione sarà tutto diverso, sono cambiati gli scenari e questo è un bene per lo spettacolo e per i tifosi".