Ducati, anche Domenicali in difesa di Marquez: "Gli sportivi non dovrebbero essere fischiati"

Anche lo stesso Marquez è tornato sull'argomento, ringraziando coloro che hanno stigmatizzato il comportamento di certi tifosi, ai quali non ha risparmiato ulteriori critiche. "Se sei un appassionato di moto, puoi sostenere il tuo pilota, puoi cantare il nome di Pecco tutto il tempo, e questo è positivo, mi piace - ha detto Marquez a motorsport.com - . Ma le persone che fischiano me, o Alex perché il suo cognome è Marquez, o la bandiera spagnola perché sono spagnolo, non sono veri tifosi della MotoGP". E ancora: "I fischi sono qualcosa che non possiamo controllare, che non posso controllare, ma apprezzo e ringrazio Davide Tardozzi per il suo gesto. Potrei essere io, potrebbe essere Pecco Bagnaia, o Enea Bastianini e Jack Miler nel passato… Lui, alla fine, in questo caso sta difendendo me, ma sta difendendo anche i piloti Ducati. È davvero un ottimo team manager. Ha sostenuto anche coloro che tifavano per Pecco. Perché alla fine della giornata è anche bello, ed è stato bello per gli altri corridori, che con l'eroe locale, che è Pecco in Italia, abbiano cantato il suo nome. È una bella cosa".