MotoGP, Marquez è volato negli Usa: giovedì l'intervento al braccio

NUOVO CALVARIO

Lo spagnolo spera di risolvere il problema fisico dopo l'infortunio del 2020. Al suo posto correrà Bradl

Domenica al Mugello Marc Marquez ha corso la sua ultima gara della MotoGP da qui ai prossimi mesi, forse dell'anno. Il pilota spagnolo dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al braccio destro fratturatosi a Jerez nel 2020 e a due giorni dal GP d'Italia è volato verso gli Usa, dove verrà operato giovedì. La sua speranza, e quella degli appassionati, è che questa volta il problema verrà risolto definitivamente per tornare a vederlo lottare per la vittoria. Marquez, che paura! La sua Honda prende fuoco

















Vedi anche Motogp MotoGP, Marquez ancora sotto i ferri: quarta operazione in programma e stagione finita Intanto, la Honda ha confermato che al suo posto già da Barcellona correrà il collaudatore tedesco Stefan Bradl. "Per prima cosa voglio augurare a Marc il meglio per la sua operazione e la sua guarigione. Abbiamo tutti visto il livello in MotoGP, quindi conosciamo la sfida che ci attende, ma sono fiducioso che lavorando con la Honda e il team potremo ottenere qualcosa. Vediamo cosa porta il weekend, sarà importante fare molti giri e prepararsi bene per i test di lunedì", ha dichiarato.