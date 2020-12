MotoGP, Marquez dimesso dall'ospedale di Madrid

Marc Marquez ha finalmente lasciato l'ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove lo scorso 3 dicembre è stato operato al braccio infortunato a Jerez. Il campione della Honda era ancora ricoverato per sottoporsi alla terapia antibiotica resasi necessaria dopo l'intervento. Il recupero sembra procedere con soddisfazione e così Marquez è potuto tornare a casa: qui proseguirà i trattamenti in vista della ripresa degli allenamenti. Ancora, però, non si sa quando potrà tornare in pista.