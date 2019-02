MotoGP: Marquez ballerino scatenato

11/02/2019

Il più bravo da anni in pista e da applausi anche su una pista da ballo. Dopo aver terminato i test della MotoGP in Malesia, Marc Marquez è volata in Indonesia, uno dei mercati di spicco per la Honda, dove è stato accolto come una star. Il campione spagnolo si è cimentato nel ballo sulle note di 'Despacito' di Luis Fonsi, dimenticando per qualche istante il dolore alla spalla operata di recente.