MotoGp, Marc Marquez e il countdown per il nono titolo: "E pensare che volevo ritirarmi"

In particolare Marquez fa riferimento all'infortunio al gp di Spagna del 2020 sul circuito di Jerez. Una frattura dell'omero, che l'allora pilota Honda ricorda come un momento molto difficile: "Arrivi da quattro titoli consecutivi e ti senti invincibile. L'errore più grande è stato tornare troppo in fretta. Sentivo che nulla poteva accadere. Il momento più duro è stato al rientro nel 2021, correvo e non mi sentivo bene. Il braccio mi dava una strana sensazione, mi faceva male e non avevo alcuna motivazione per continuare. Ero vicino al ritiro. Mi chiedevo 'Perché non ci fermiamo e basta?'. Ma c'era qualcosa dentro di me che diceva: 'Perché no? Perché devo smettere?'. Volevo dimostrare il mio valore e se ero competitivo. Così ho capito che dovevo cercare il meglio sulla griglia ed era la Ducati".