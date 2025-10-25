MotoGP Malesia, Bagnaia sorride: "Felice del risultato, il mio team se lo merita"

© Getty Images
© Getty Images
Uno spiraglio di luce nella stagione di buio per Pecco che può sorridere col sabato perfetto di Sepang
© Getty Images
© Getty Images
Francesco Bagnaia fa 30 in Sprint, col successo nella tappa di MotoGP in Malesia che fa tornare il sorriso sul volto dell'italiano. Una vittoria mai in discussione per Pecco che al termine della gara corta è soddisfatto, ma con la testa già al GP della domenica: "Sono felice, il team si merita questo risultato perché soffro io e anche loro. Non è stato facile, nulla è stato chiaro in questo ultimo periodo".
"Dobbiamo capire tante cose, penso non sia mai successo trovarsi in questa situazione. Sto provando qualcosa di nuovo che mi dà buon feeling in moto" ha detto.
Bagnaia ha anche rivelato di aver avuto dei problemi alla sua Desmosedici: "Ho avuto problemi con l'abbassatore, in partenza è andato ma in gara non andava giù. Ho perso sul rettilineo, in curva invece no. È stato un perdi-guadagna che non è andato male.