MotoGP Malesia, Bagnaia: "Marquez? I miei problemi sono altri, i movimenti della moto mi ostacolano"

Bagnaia chiude il venerdì col 12° tempo e il passaggio obbligatorio dal Q1
Il weekend di MotoGP in Malesia non inizia nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia, costretto a rincorrere già dal Q1 per un buon posizionamento in griglia. E ai microfoni di Sky Sport il tre volte iridato è chiaro nell'analisi del venerdì: "Quando un pilota non ha feeling non gira 4 secondi più piano, anche un decimo per curva fa. Spero di migliorare nelle ultime gare, abbiamo fatto dei passi avanti e oggi eravamo avanti e poi è successo quello che è successo. Bisogna stare tranquilli, domani sarà difficile. Nell'ultimo settore non riesco ad aprire il gas, non so perché non ho trazione e la moto va via".
"Moto che ondeggia? I movimenti ce li portiamo dietro da tutto l'anno, capita che ce ne sono meno o anche più, ma ultimamente ci stanno ostacolando. Dall'Austria ci sono più problemi, ma abbiamo individuato la causa" le parole di Pecco.
Sul possibile peso di Marc Marquez nella stagione complicata che sta avendo, Bagnaia ha chiarito: "Dico quello che voglio, ma poi la gente pensa quello che vuole. Ero in difficoltà quando c'era e lo sono anche ora che è a casa. Onestamente i miei problemi sono altri".