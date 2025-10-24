Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Malesia

MotoGP Malesia, Bagnaia: "Marquez? I miei problemi sono altri, i movimenti della moto mi ostacolano"

Bagnaia chiude il venerdì col 12° tempo e il passaggio obbligatorio dal Q1

24 Ott 2025 - 11:30
1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il weekend di MotoGP in Malesia non inizia nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia, costretto a rincorrere già dal Q1 per un buon posizionamento in griglia. E ai microfoni di Sky Sport il tre volte iridato è chiaro nell'analisi del venerdì: "Quando un pilota non ha feeling non gira 4 secondi più piano, anche un decimo per curva fa. Spero di migliorare nelle ultime gare, abbiamo fatto dei passi avanti e oggi eravamo avanti e poi è successo quello che è successo. Bisogna stare tranquilli, domani sarà difficile. Nell'ultimo settore non riesco ad aprire il gas, non so perché non ho trazione e la moto va via". 

"Moto che ondeggia? I movimenti ce li portiamo dietro da tutto l'anno, capita che ce ne sono meno o anche più, ma ultimamente ci stanno ostacolando. Dall'Austria ci sono più problemi, ma abbiamo individuato la causa" le parole di Pecco.

Leggi anche

Acosta davanti a tutti in prequalifica, Bagnaia fuori dal Q2

Sul possibile peso di Marc Marquez nella stagione complicata che sta avendo, Bagnaia ha chiarito: "Dico quello che voglio, ma poi la gente pensa quello che vuole. Ero in difficoltà quando c'era e lo sono anche ora che è a casa. Onestamente i miei problemi sono altri".

motogp
malesia
bagnaia

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Marc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato

Rossi tra MotoGP e calcio: "Bagnaia tornerà a vincere. L'addio di Inzaghi? Ero preoccupato, ma Chivu..."

Squillo Bagnaia in FP1, ma prima della pioggia Aldeguer lo "beffa"

"Uno spirito che vive oltre la pista": il Milan ricorda Simoncelli nel giorno più triste

Bagnaia avverte la Ducati: "Se più piloti iniziano ad avere criticità con il posteriore, sarà un problema per tutti"

Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:24
Roma, Koné in dubbio per il Sassuolo
13:21
Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"
13:20
Chelsea e Milan su Suzuki, ma lui frena: "Concentrato sul Parma"
13:19
Amauri, il retroscena: "Mi volevano Roma e Milan"
13:16
Juve, ricordi Douglas Luiz e Savona? Ieri sera hanno brillato col Nottingham