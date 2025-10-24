MotoGP Malesia, Bagnaia: "Marquez? I miei problemi sono altri, i movimenti della moto mi ostacolano"

Il weekend di MotoGP in Malesia non inizia nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia, costretto a rincorrere già dal Q1 per un buon posizionamento in griglia. E ai microfoni di Sky Sport il tre volte iridato è chiaro nell'analisi del venerdì: "Quando un pilota non ha feeling non gira 4 secondi più piano, anche un decimo per curva fa. Spero di migliorare nelle ultime gare, abbiamo fatto dei passi avanti e oggi eravamo avanti e poi è successo quello che è successo. Bisogna stare tranquilli, domani sarà difficile. Nell'ultimo settore non riesco ad aprire il gas, non so perché non ho trazione e la moto va via".