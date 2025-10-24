MotoGP, GP Malesia: Acosta davanti a tutti in prequalifica, Bagnaia fuori dal Q2

© Getty Images
Il tre volte iridato sarà costretto a partire dal Q1 dove ci saranno parecchi avversari scomodidi Luca Bucceri
Dopo le libere, anche le prequalifiche del GP della Malesia di MotoGP vengono frenate e condizionate dalla pioggia. In una sessione divisa tra i primi 45' di pista e gli ultimi 6' di arrembaggio separati dalla sosta per il leggero piovasco, ad avere la meglio è la KTM di Pedro Acosta che conquista il miglior tempo in 1:57.559 mettendosi davanti alla Honda LCR di Johann Zarco e alla Yamaha Prima Pramac di Jack Miller. Bene Francesco Bagnaia nella prima parte, poi la Ducati lo shakera ed è costretto al cambio moto e, con la sosta pioggia, perde il posto in Q2 fermandosi solo al 12° tempo della sessione.
E piove sul bagnato, in tutti i sensi, per Pecco. Perché se la prima sessione di libere aveva mostrato l'italiano in ripresa e la prima parte delle prequalifiche lo aveva soddisfatto, la conclusione del venerdì di Sepang non è dei migliori. Colpa di una Ducati che si muove e scompone troppo, ma anche del meteo che non aiuta il pilota di Chivasso in una prestazione lineare. Dopo essersi portato davanti in avvio, infatti, Bagnaia paga i movimenti di troppo della sua GP25, col cambio moto che non gli permette di difendere il posto in classifica scivolando fino al 10° tempo prima della pioggia. Nei minuti finali, quando le condizioni sono migliorate, Pecco è costretto a rientrare in pista in fretta e furia, senza però riuscire ad andare oltre il 12° tempo.
Diverso, invece, il finale di tutti gli altri piloti in pista che riescono a migliorarsi conquistando il Q2. Da Pedro Acosta, capace con la KTM di anticipare di 19 millesimi Zarco e di due decimi Miller, a Quartararo, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, con i piloti di VR46 unici italiani diretti al Q2. Dietro ai due della giallona ci sono Pol Espargaro, Alex Marquez e Alex Rins.
Davanti a Bagnaia, fuori di un soffio dal Q2, Luca Marini (per soli 62 millesimi), mentre dietro alla Desmosedici factory si piazza la GP24 di Fermin Aldeguer, seguito dalle Aprilia Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez che chiudono a sandwich quella factory di Marco Bezzecchi. In Q1 ci saranno anche Enea Bastianini, 19° dietro a Binder e Oliveira, Lorenzo Savadori (21°) e Michele Pirro (22°).