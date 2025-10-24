MotoGP, GP Malesia: Acosta davanti a tutti in prequalifica, Bagnaia fuori dal Q2

E piove sul bagnato, in tutti i sensi, per Pecco. Perché se la prima sessione di libere aveva mostrato l'italiano in ripresa e la prima parte delle prequalifiche lo aveva soddisfatto, la conclusione del venerdì di Sepang non è dei migliori. Colpa di una Ducati che si muove e scompone troppo, ma anche del meteo che non aiuta il pilota di Chivasso in una prestazione lineare. Dopo essersi portato davanti in avvio, infatti, Bagnaia paga i movimenti di troppo della sua GP25, col cambio moto che non gli permette di difendere il posto in classifica scivolando fino al 10° tempo prima della pioggia. Nei minuti finali, quando le condizioni sono migliorate, Pecco è costretto a rientrare in pista in fretta e furia, senza però riuscire ad andare oltre il 12° tempo.