MotoGP Malesia, Alex Marquez vicecampione: "Ora me la godo"

© Getty Images
© Getty Images
Doppio titolo in casa Gresini, con Marquez e Aldeguer che raggiungono l'obiettivo stagionaledi Luca Bucceri
© Getty Images
© Getty Images
Un sabato di MotoGP perfetto per Ducati in Malesia, con un tris in qualifica e altrettanto in Sprint. Due terzi si confermano, con Bagnaia e Alex Marquez primo e secondo, mentre è Fermin Aldeguer a far cambio con Morbidelli per il podio che gli regala il titolo di rookie dell'anno. Ma è anche una giornata da incorniciare per Marquez, ufficialmente vicecampione del mondo alle spalle del fratello Marc: "Sono nervoso perché ero rigido e ho fatto fatica, ma alla fine ci siamo arrivati. Siamo secondi nel mondiale dietro a Marc, sono molto contento e ora me la godo. Ci sono tre gare, faremo le prove per l'anno prossimo".
"È stata una stagione lunga, non è stato facile migliorare quello che avevano fatto qui in Gresini Bastianini e Marc. Oggi però non ho guidato come dovevo, non ho aiutato la moto. Il feeling non è dei migliori, domani senza la pressione del campionato può essere più facile" le parole dello spagnolo.
ALDEGUER: "DEDICATO A CHI NON CREDEVA IN ME"
Sorride il rookie of the year Aldeguer nonostante alla fine abbia perso il terzo posto a causa di una penalizzazione di 8" per la pressione delle gomme non corretta. "La giornata è stata buona, essere rookie dell'anno era l'obiettivo. Sono molto felice, è stata una gara folle. Pressione? Ho messo tutto, penso ci fosse un problema di elettronica e non di pressione delle gomme. Grazie alla squadra, ai fan e a tutti. Domani abbiamo un'altra possibilità", ha detto prima di scoprire della retrocessione. "Dedico questo titolo a chi pensava che io non fossi all'altezza della MotoGP", ha poi aggiunto il giovane di Gresini.
QUARTARARO: "MI SONO DIVERTITO MOLTO"
Sesto Fabio Quartararo: "Non è stata una brutta gara, anche se ho perso tanto tempo con Morbidelli. Mi sono divertito tanto, il passo è stato complicato ma abbiamo fatto un gran lavoro. Domani sarà doppia media, davanti e dietro, e sicuramente faremo un po' fatica. Ma faremo di tutto per essere lì".
BEZZECCHI:
"La partenza non è andata male, sono riuscito a recuperare. Mi è mancato un po' di passo anche se non ero messo male, sapevamo che avrei faticato qui ed è un lavoro in vista del futuro.