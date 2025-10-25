MotoGP Malesia, Alex Marquez vicecampione: "Ora me la godo"

Un sabato di MotoGP perfetto per Ducati in Malesia, con un tris in qualifica e altrettanto in Sprint. Due terzi si confermano, con Bagnaia e Alex Marquez primo e secondo, mentre è Fermin Aldeguer a far cambio con Morbidelli per il podio che gli regala il titolo di rookie dell'anno. Ma è anche una giornata da incorniciare per Marquez, ufficialmente vicecampione del mondo alle spalle del fratello Marc: "Sono nervoso perché ero rigido e ho fatto fatica, ma alla fine ci siamo arrivati. Siamo secondi nel mondiale dietro a Marc, sono molto contento e ora me la godo. Ci sono tre gare, faremo le prove per l'anno prossimo".