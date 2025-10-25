Logo SportMediaset

Motogp
GP Malesia

MotoGP Malesia, Alex Marquez vicecampione: "Ora me la godo"

Doppio titolo in casa Gresini, con Marquez e Aldeguer che raggiungono l'obiettivo stagionale

di Luca Bucceri
25 Ott 2025 - 12:20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Un sabato di MotoGP perfetto per Ducati in Malesia, con un tris in qualifica e altrettanto in Sprint. Due terzi si confermano, con Bagnaia e Alex Marquez primo e secondo, mentre è Fermin Aldeguer a far cambio con Morbidelli per il podio che gli regala il titolo di rookie dell'anno. Ma è anche una giornata da incorniciare per Marquez, ufficialmente vicecampione del mondo alle spalle del fratello Marc: "Sono nervoso perché ero rigido e ho fatto fatica, ma alla fine ci siamo arrivati. Siamo secondi nel mondiale dietro a Marc, sono molto contento e ora me la godo. Ci sono tre gare, faremo le prove per l'anno prossimo".

"È stata una stagione lunga, non è stato facile migliorare quello che avevano fatto qui in Gresini Bastianini e Marc. Oggi però non ho guidato come dovevo, non ho aiutato la moto. Il feeling non è dei migliori, domani senza la pressione del campionato può essere più facile" le parole dello spagnolo.

Leggi anche

Bagnaia non lascia scampo a nessuno, vittoria in Sprint e sorrisi a Sepang

ALDEGUER: "DEDICATO A CHI NON CREDEVA IN ME"
Sorride il rookie of the year Aldeguer nonostante alla fine abbia perso il terzo posto a causa di una penalizzazione di 8" per la pressione delle gomme non corretta. "La giornata è stata buona, essere rookie dell'anno era l'obiettivo. Sono molto felice, è stata una gara folle. Pressione? Ho messo tutto, penso ci fosse un problema di elettronica e non di pressione delle gomme. Grazie alla squadra, ai fan e a tutti. Domani abbiamo un'altra possibilità", ha detto prima di scoprire della retrocessione. "Dedico questo titolo a chi pensava che io non fossi all'altezza della MotoGP", ha poi aggiunto il giovane di Gresini.

QUARTARARO: "MI SONO DIVERTITO MOLTO"
Sesto Fabio Quartararo: "Non è stata una brutta gara, anche se ho perso tanto tempo con Morbidelli. Mi sono divertito tanto, il passo è stato complicato ma abbiamo fatto un gran lavoro. Domani sarà doppia media, davanti e dietro, e sicuramente faremo un po' fatica. Ma faremo di tutto per essere lì".

BEZZECCHI:
"La partenza non è andata male, sono riuscito a recuperare. Mi è mancato un po' di passo anche se non ero messo male, sapevamo che avrei faticato qui ed è un lavoro in vista del futuro.

motogp
malesia

