MotoGP Malesia, Acosta: "Il passo c'è, vediamo cosa succede". Quartararo: "Siamo lontani"

BEZZECCHI: "SFRUTTARE Q1 A NOSTRO FAVORE"

"Sicuramente le condizioni non hanno aiutato, ma quelle erano uguali per tutti alla fine. Purtroppo ho faticato un po' di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo a postissimo, però domani abbiamo del tempo per cercare di migliorare e cercheremo di sfruttare la Q1 a nostro favore. E' una bega, ma dobbiamo cercare di trasformarla in una cosa a nostro vantaggio, però non siamo ancora a postissimo". Queste le parole di Marco Bezzecchi, 15° a fine giornata. Quando gli è stato domandato quali siano i punti della pista che lo mettono in difficolà ha ammesso: "Un po' dappertutto, ma soprattutto nel T4, perché l'ultima curva non è semplice per via del banking e non ho ancora capito come interpretarla al meglio e come sistemare la moto, quindi dobbiamo cercare di migliorare".