MotoGP Malesia, Acosta: "Il passo c'è, vediamo cosa succede". Quartararo: "Siamo lontani"

Pedro Acosta firma il venerdì di MotoGP in Malesia, col pilota KTM che si prende la scena in prequalifica. Al termine della sessione lo spagnolo sorride, anche se non è totalmente soddisfatto: "All'inizio ci siamo trovati in difficoltà, sono caduto due volte e non è stato facile. Ma poi il passo è stato buono, bene il time attack e ora vediamo cosa succede. L'obiettivo è fare un buon weekend e una buona gara. Futuro? Chiederei un po' tutto alla KTM, il motore lavora bene ma facciamo fatica a girare e a gestire la gomma. Mi piacerebbe migliorare il pacchetto in generale, mi piacerebbe avere una moto sempre competitiva".
QUARTARARO: "SIAMO LONTANI"
Pass del Q2 in tasca col quinto tempo, ma Fabio Quartararo non è soddisfatto del venerdì di Sepang: "Sul giro andiamo veloce, ma oggi non c'era molta fiducia. Il passo è lontano rispetto a quello che vogliamo, speriamo che il meteo possa aiutarci. La posizione che abbiamo oggi non mi piace, speravo di essere molto più vicino e non posso dirmi contento per questa stagione. Abbiamo visto che il passo con la M1 non era buono, quello di Fernandez col motore del prossimo anno invece non ha lo step che mi aspettavo. Speriamo che in vista di Valencia possiamo vedere la luce".
ALEX MARQUEZ: "CERVICALE MI HA CONDIZIONATO"
Nono tempo per Alex Marquez che però ha svelato di aver guidato con un problema fisico: "Sono caduto due volte, in quella del mattino mi sono fatto male e ho avuto problemi alla cervicale. Dovrò lavorare col fisioterapista per domani perché il dolore al collo mi ha condizionato parecchio, non ho potuto guidare come volevo. Testa a recuperare, siamo in Q2 e questa è la cosa più importante".
RINS: "GIORNATA PAZZA, HO QUALCHE CONTUSIONE"
A conquistare l'ultimo tempo utile per accedere al Q2 è Alex Rins: "Giornata pazzesca, ma quando contava di più ci siamo messi al lavoro ed è la terza Q2. Ho qualche contusione, ma niente di cui preoccuparsi".
ALDEGUER: "C'È MARGINE"
Tredicesimo tempo, invece, per l'altro pilota Gresini Fermin Aldeguer: “Sensazioni decisamente migliori rispetto al risultato finale. Siamo stati primi questa mattina i e in gran parte della seconda sessione. Poi un piccolo problema con la moto e quando sono rientrato al box mi sono innervosito un po’ con la pioggia che poteva sopraggiungere. Poi semplicemente non ho trovato il giro giusto, ma c’è tanto margine per domani”.
BEZZECCHI: "SFRUTTARE Q1 A NOSTRO FAVORE"
"Sicuramente le condizioni non hanno aiutato, ma quelle erano uguali per tutti alla fine. Purtroppo ho faticato un po' di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo a postissimo, però domani abbiamo del tempo per cercare di migliorare e cercheremo di sfruttare la Q1 a nostro favore. E' una bega, ma dobbiamo cercare di trasformarla in una cosa a nostro vantaggio, però non siamo ancora a postissimo". Queste le parole di Marco Bezzecchi, 15° a fine giornata. Quando gli è stato domandato quali siano i punti della pista che lo mettono in difficolà ha ammesso: "Un po' dappertutto, ma soprattutto nel T4, perché l'ultima curva non è semplice per via del banking e non ho ancora capito come interpretarla al meglio e come sistemare la moto, quindi dobbiamo cercare di migliorare".