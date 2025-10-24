Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
GP Malesia

MotoGP Malesia, Acosta: "Il passo c'è, vediamo cosa succede". Quartararo: "Siamo lontani"

Lo spagnolo firma il miglior tempo, ma vorrebbe qualcosa in più dalla sua KTM

24 Ott 2025 - 12:42
1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Pedro Acosta firma il venerdì di MotoGP in Malesia, col pilota KTM che si prende la scena in prequalifica. Al termine della sessione lo spagnolo sorride, anche se non è totalmente soddisfatto: "All'inizio ci siamo trovati in difficoltà, sono caduto due volte e non è stato facile. Ma poi il passo è stato buono, bene il time attack e ora vediamo cosa succede. L'obiettivo è fare un buon weekend e una buona gara. Futuro? Chiederei un po' tutto alla KTM, il motore lavora bene ma facciamo fatica a girare e a gestire la gomma. Mi piacerebbe migliorare il pacchetto in generale, mi piacerebbe avere una moto sempre competitiva".

QUARTARARO: "SIAMO LONTANI"
Pass del Q2 in tasca col quinto tempo, ma Fabio Quartararo non è soddisfatto del venerdì di Sepang: "Sul giro andiamo veloce, ma oggi non c'era molta fiducia. Il passo è lontano rispetto a quello che vogliamo, speriamo che il meteo possa aiutarci. La posizione che abbiamo oggi non mi piace, speravo di essere molto più vicino e non posso dirmi contento per questa stagione. Abbiamo visto che il passo con la M1 non era buono, quello di Fernandez col motore del prossimo anno invece non ha lo step che mi aspettavo. Speriamo che in vista di Valencia possiamo vedere la luce".

Leggi anche

Acosta davanti a tutti in prequalifica, Bagnaia fuori dal Q2

ALEX MARQUEZ: "CERVICALE MI HA CONDIZIONATO"
Nono tempo per Alex Marquez che però ha svelato di aver guidato con un problema fisico: "Sono caduto due volte, in quella del mattino mi sono fatto male e ho avuto problemi alla cervicale. Dovrò lavorare col fisioterapista per domani perché il dolore al collo mi ha condizionato parecchio, non ho potuto guidare come volevo. Testa a recuperare, siamo in Q2 e questa è la cosa più importante".

RINS: "GIORNATA PAZZA, HO QUALCHE CONTUSIONE"
A conquistare l'ultimo tempo utile per accedere al Q2 è Alex Rins: "Giornata pazzesca, ma quando contava di più ci siamo messi al lavoro ed è la terza Q2. Ho qualche contusione, ma niente di cui preoccuparsi".

ALDEGUER: "C'È MARGINE"
Tredicesimo tempo, invece, per l'altro pilota Gresini Fermin Aldeguer: “Sensazioni decisamente migliori rispetto al risultato finale. Siamo stati primi questa mattina i e in gran parte della seconda sessione. Poi un piccolo problema con la moto e quando sono rientrato al box mi sono innervosito un po’ con la pioggia che poteva sopraggiungere. Poi semplicemente non ho trovato il giro giusto, ma c’è tanto margine per domani”.

BEZZECCHI: "SFRUTTARE Q1 A NOSTRO FAVORE"
"Sicuramente le condizioni non hanno aiutato, ma quelle erano uguali per tutti alla fine. Purtroppo ho faticato un po' di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo a postissimo, però domani abbiamo del tempo per cercare di migliorare e cercheremo di sfruttare la Q1 a nostro favore. E' una bega, ma dobbiamo cercare di trasformarla in una cosa a nostro vantaggio, però non siamo ancora a postissimo". Queste le parole di Marco Bezzecchi, 15° a fine giornata. Quando gli è stato domandato quali siano i punti della pista che lo mettono in difficolà ha ammesso: "Un po' dappertutto, ma soprattutto nel T4, perché l'ultima curva non è semplice per via del banking e non ho ancora capito come interpretarla al meglio e come sistemare la moto, quindi dobbiamo cercare di migliorare".

motogp
malesia

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Marc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato

Rossi tra MotoGP e calcio: "Bagnaia tornerà a vincere. L'addio di Inzaghi? Ero preoccupato, ma Chivu..."

Squillo Bagnaia in FP1, ma prima della pioggia Aldeguer lo "beffa"

"Uno spirito che vive oltre la pista": il Milan ricorda Simoncelli nel giorno più triste

Bagnaia avverte la Ducati: "Se più piloti iniziano ad avere criticità con il posteriore, sarà un problema per tutti"

Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:24
Roma, Koné in dubbio per il Sassuolo
13:21
Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"
13:20
Chelsea e Milan su Suzuki, ma lui frena: "Concentrato sul Parma"
13:19
Amauri, il retroscena: "Mi volevano Roma e Milan"
13:16
Juve, ricordi Douglas Luiz e Savona? Ieri sera hanno brillato col Nottingham