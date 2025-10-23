MotoGP Malesia, Bezzecchi: "Sono in forma ma non mi sento il migliore"

Il pilota dell'Aprilia ha un vantaggio: "È l’unica pista su cui ho i riferimenti dei test invernali"di Redazione
Marco Bezzecchi arriva al Gran Premio di Malesia 2025 in gran forma, forte di un primo posto nella sprint e un terzo nella gara lunga in Australia. Tuttavia, il pilota italiano dell’Aprilia mantiene i piedi per terra: “Sto attraversando un buon momento, sono in forma, però non mi sento il pilota più forte della griglia”.
Reduce da un weekend australiano di alto livello, Bezzecchi ha esortato il team Aprilia a “godersi il momento” senza perdere di vista l’obiettivo a lungo termine: “Dobbiamo restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026”. In Australia, il pilota romagnolo ha dimostrato di poter competere con i migliori, ma avverte: “Tutte le piste sono diverse, difficile dire se mi confermerò qui”.
Il circuito di Sepang rappresenta un banco di prova importante per Bezzecchi, che ha un vantaggio: “È l’unica pista su cui ho i riferimenti dei test invernali, sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto”. La confidenza acquisita nei test potrebbe aiutarlo a trovare il ritmo sin dalle prove libere, ma il pilota resta cauto, sapendo che le condizioni di gara differiscono da quelle di febbraio. L’Aprilia, in crescita nella stagione 2025, sta trovando in Bezzecchi un pilastro per il futuro. Tuttavia, il romagnolo sottolinea la necessità di continuità: “Dobbiamo lavorare per migliorare, passo dopo passo”.