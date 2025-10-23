Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
motogp malesia

MotoGP Malesia, Bezzecchi: "Sono in forma ma non mi sento il migliore"

Il pilota dell'Aprilia ha un vantaggio: "È l’unica pista su cui ho i riferimenti dei test invernali"

di Redazione
23 Ott 2025 - 11:40

Marco Bezzecchi arriva al Gran Premio di Malesia 2025 in gran forma, forte di un primo posto nella sprint e un terzo nella gara lunga in Australia. Tuttavia, il pilota italiano dell’Aprilia mantiene i piedi per terra: “Sto attraversando un buon momento, sono in forma, però non mi sento il pilota più forte della griglia”.

Bezzecchi: podi in Australia e obiettivi futuri

Reduce da un weekend australiano di alto livello, Bezzecchi ha esortato il team Aprilia a “godersi il momento” senza perdere di vista l’obiettivo a lungo termine: “Dobbiamo restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026”. In Australia, il pilota romagnolo ha dimostrato di poter competere con i migliori, ma avverte: “Tutte le piste sono diverse, difficile dire se mi confermerò qui”.

Sepang: una pista di riferimento

Il circuito di Sepang rappresenta un banco di prova importante per Bezzecchi, che ha un vantaggio: “È l’unica pista su cui ho i riferimenti dei test invernali, sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto”. La confidenza acquisita nei test potrebbe aiutarlo a trovare il ritmo sin dalle prove libere, ma il pilota resta cauto, sapendo che le condizioni di gara differiscono da quelle di febbraio. L’Aprilia, in crescita nella stagione 2025, sta trovando in Bezzecchi un pilastro per il futuro. Tuttavia, il romagnolo sottolinea la necessità di continuità: “Dobbiamo lavorare per migliorare, passo dopo passo”.

Leggi anche

Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

motogp
malesia
2025
conferenza

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Rossi tra MotoGP e calcio: "Bagnaia tornerà a vincere. L'addio di Inzaghi? Ero preoccupato, ma Chivu..."

Fernandez opportunista, Bezzecchi super. Disastro Bagnaia

"Uno spirito che vive oltre la pista": il Milan ricorda Simoncelli nel giorno più triste

Provaci ancora Marco: Bezzecchi a Sepang per stupire

Bagnaia: "Dopo il Giappone tutto inaccettabile e indescrivibile"

Fernandez mette il turbo e non c'è storia, Diggia e un super Bez sul podio. Bagnaia ko

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:15
Roma: il 23 novembre #CorriLibera, la 5 km per dire no alla violenza sulle donne
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record
13:49
Sci, Colturi: "Tornare italiana? Vivo il presente"
13:41
Ciclismo, presentato il Tour de France 2026: partenza da Barcellona con crono squadre e doppio arrivo all'Alpe d'Huez
13:39
Genoa, non solo Ekhator: si lavora anche ai rinnovi di Martin e Thorsby