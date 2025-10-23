MotoGP Malesia, Bezzecchi: "Sono in forma ma non mi sento il migliore"

Il circuito di Sepang rappresenta un banco di prova importante per Bezzecchi, che ha un vantaggio: “È l’unica pista su cui ho i riferimenti dei test invernali, sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto”. La confidenza acquisita nei test potrebbe aiutarlo a trovare il ritmo sin dalle prove libere, ma il pilota resta cauto, sapendo che le condizioni di gara differiscono da quelle di febbraio. L’Aprilia, in crescita nella stagione 2025, sta trovando in Bezzecchi un pilastro per il futuro. Tuttavia, il romagnolo sottolinea la necessità di continuità: “Dobbiamo lavorare per migliorare, passo dopo passo”.