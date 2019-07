MotoGP: Lorenzo tornerà in pista tra un mese a Silverstone

Jorge Lorenzo tornerà in pista soltanto tra un mese a Silverstone. La Honda ha annunciato che il pilota spagnolo salterà anche le prossime due gare in Repubblica Ceca (4 agosto) e in Austria (11 agosto) per completare nel migliore dei modi il recupero dalla doppia frattura alle vertebre rimediata nella caduta nelle libere del GP di Olanda ad Assen. Il suo ritorno è dunque previsto per il GP di Gran Bretagna del 25

agosto. Al suo posto ci sarà ancora Stefan Bradl, che ha già sostituito Lorenzo nell'ultima gara al Sachsenring.