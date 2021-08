MotoGP, le pagelle della Stiria: Martin da 10

PROMOSSI E BOCCIATI

Sul tracciato di Spielberg il rookie spagnolo si mette dietro il campione in carica e il suo probabile erede. Le Ducati ufficiali affondano, Marquez non è ancora lui. Mentre Pedrosa...

di

ALBERTO GASPARRI

Stiria, Martìn da sogno Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Motogp MotoGP Stiria, per Martìn è un sogno: primo successo in top class, difficoltà per Bagnaia Martin 10 Voto massimo per lui e non potrebbe essere altrimenti. Fa sua la pole e poi vince da dominatore su una pista che piace alla Ducati, ma dove le altre Ducati affondano. Batte il campione in carica e il suo probabile successore. Mica male per un rookie.

Mir 8 Ci prova sino alla fine, ma commette un piccolo errore e deve alzare bandiera bianca prima di provare a sferrare l'attacco finale. Gli aggiornamenti tecnici alla Suzuki lo aiutano, ma servono conferme per capire se può rientrare nella lotta per il (suo) titolo.

Quartararo 7 Conferma di essere pronto per vincere il campionato con una gara intelligente, in cui prova a lottare, ma poi bada solo al sodo. I più diretti inseguitori vivono tra alti e bassi, lui si dimostra massiccio come una roccia.

Zarco 6 Perde terreno da Quartararo, ma si dimostra perlomeno intelligente. Quando capisce che per stare davanti si correvano troppi rischi, tira i remi in barca, anche se nel finale subito i sorpassi di Binder e Nakagami, che forse sono un po' troppo.

Marc Marquez 5 Le solite entrate scomposte stavolta causano danni anche a lui e alla fine il piatto piange perché non è nemmeno la migliore delle Honda al traguardo. Aveva detto che dopo la sosta lo avremmo rivisto al top, ma qualcosa ancora non va se fatica a mettersi dietro il fratellino Alex.

Pedrosa 8 Non correva da quasi tre anni, ma è sembrato fossero passate solo poche settimane. Nemmeno il botto al primo via lo spaventa. Alla fine si porta a casa una Top 10 che vale come un podio. Ci piacerebbe rivederlo ancora.

Bagnaia 5 Domenica da incubo, anche se forse le colpe sono da dividere con la squadra. Oltretutto si becca tre secondi di penalità per aver saltato un long penalty lap non visto/segnalato. E i sogni mondiali se ne vanno.

Rossi 5 Nel weekend in cui ha annunciato l'addio alle corse, conferma di aver preso la decisione giusta. Fa leggermente meglio del solito, ma lottare per prendere qualche punticino non può essere l'obiettivo di un nove volte campione del mondo.

Vinales 5 Si spegne la moto prima del secondo via ed ecco che anche questo GP va a rotoli. L'impressione è che da qui alla fine della stagione sarà un mezzo calvario. Ma soprattutto, siamo sicuri che il matrimonio con Aprilia sia la scelta giusta per entrambi?

Miller 4 Jack è così, prendere o lasciare. Lotta come un leone sia che si tratti della vittoria, sia che ci sia in palio il decimo posto. Prova a non far scappare Quartararo e il podio, ma finisce per terra. Se non impara a capire qual è il limite, non riuscirà mai a fare il salto di qualità.