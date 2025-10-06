Logo SportMediaset
MotoGP, le pagelle del GP di Indonesia: Aldeguer impressionante, Bagnaia indecifrabile

La tappa di Mandalika ai voti: super Aldeguer e Gresini, Ducati factory con l'amaro in bocca

06 Ott 2025 - 08:08
Aldeguer 10 - Solo Bezzecchi gli ha negato la gioia della vittoria in Sprint, ma è stato un appuntamento solo rimandato per lo spagnolo che ha fatto tutto in maniera eccezionale la domenica per conquistare il primo successo in MotoGP. Impressionante la crescita, Gresini ha in casa un futuro campione.

Acosta 8 - Dopo aver faticato sabato e aver lasciato anzitempo la Sprint, il Tiburon si prende la rivincita in gara lunga sognando il successo e poi accontentandosi, dopo una buona strategia, del secondo posto.

A. Marquez 8 - Tanti sorrisi in casa Gresini, soprattutto per Alex che nonostante la corsa al titolo interrotta per il successo iridato del fratello può comunque togliersi la soddisfazione di essere vice campione.

Marini 7,5 - Il quinto posto fa ben sperare Luca e la Honda in vista del finale di stagione e, perché no, anche per il futuro.

Bezzecchi 5 - Dal 10 del sabato allo 0 della domenica, con l’incidente con Marquez che manda in archivio la gara dopo appena poche curve. Un weekend che poteva essere perfetto, rovinato da un errore di valutazione non di poco conto per superare il nove volte iridato.

M. Marquez 5 - Anonimo in qualifica, troppo tranquillo per essere MM93 in Sprint e gara della domenica salutata al via per “colpa” di Bezzecchi. Insomma, la prima tappa da campione per lo spagnolo è da dimenticare, anche se lui stesso aveva preannunciato che sarebbe stato così, senza prendersi rischi per evitare problemi in vista di un 2026 a caccia del decimo.

Bagnaia 4,5 - Un altro weekend da dimenticare, l’ennesimo. Quasi una costante quest’anno, con pochissima luce nel buio totale dal suo lato di box. E il silenzio post gara è sintomatico di qualcosa che non va e che si è rotto. Si spera non definitivamente…

