MotoGP Le Mans: Bezzecchi irresistibile, rissa sforata tra Bagnaia e Vinales

Seconda vittoria stagionale per il pilota romagnolo nel quinto appuntamento del Mondiale

MotoGP, incidente Vinales-Bagnaia: prima la caduta, poi le scintille













© twitter 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marco Bezzecchi irresisobile nel GP di Francia. Il pilota del team VR46 siglia sul circuito Bugatti di Le Mans la sua seconda vittoria stagionale e si riavvicina a Francesco Bagnaia nella classifica generale. A fare da spartiacque della gara è stato nelle battute inziali l'incidente tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, che erano in piena bagarre. Al termine di una sfida serratissima, Jorge Martin risolve a proprio favore il duello per il secondo posto con Marc Marquez che scivola a terra a tre giri dal termine. Terzo posto finale per il pilota di casa Johann Zarco, compagno di squadra di Martin sulla Ducati Pramac. Quarto posto finale per Augusto Fernandez e quinto per Aleix Espargarò con la Aprilia superstite. Gara-no anche per le KTM e in particolare per Jack Miller che cade dopo essere stato al comando, ma anche per Luca Marini che sbanda e viene travolto da Alex Marquez.

Cieli insolitamente sereni a Le Mans ma tempesta in pista, specialmente nei primi giri di un GP di Francia che segna un'improvvisa battuta di arresto per Bagnaia. Il leader del Mondiale incappa in un duello troppo ravvicinato con Vinales (lanciato all'attacco delle posizioni di vertice): Ducati e Aprilia si toccano ed entrambi i piloti finiscono a terra: accenno di rissa tra Pecco e Maverick che ritrovano però rapidamente il sangue freddo e rientrano ai box sullo stesso scooter. La gara cambia subito volto e - dopo la leadership iniziale di Marc Marquez e quella di Jack Miller - vede Bezzecchi rompere gli indugi e guadagnare la testa. È subito chiaro a tutti come andrà a finire: mentre il suo compagno di squadra Marini sbanda e viene travolto da Alex Marquez, Bezzecchi alunga al comando, approfittando anche del duello tra Marc Marquez e Martin: il duello lo vince quest'ultimo che lascia Le Mans con uno cuore che rasenta la perfezione: primo nella Sprint, secondo nel GP full distance. Il Cannibale scivola a terra e cede al francese Zarco il terzo gradino del podio, deliziando il pubblico di casa che saluta anche il settimo posto finale di Fabio Quartararo, mai protagonista ma come sempre tenace ed alla fine appunto in grado di cogliere un piazzamento che gli consente di rimanere nella top ten della classifica generale ma lo lascia ancora una volta e comprensibilmente poco soddisfatto del passo-gara della sua Yamaha.

Grazie alla seconda vittoria stagionale dopo quella di Termas de Rio Hondo, Bezzecchi si porta ad un solo punto dal leader Bagnaia: 94 punti a 93. Sesto al traguardo nonostante un longlap penalty, Brad Binder è terzo a quota 81, a sua volta un solo punto più su di Martin. Come nell'ordine d'arrivo del GP di Francia, anche nella classifica generale lo spagnolo del team Pramac è seguito dal compagno di squadra Zarco che con il podio casalingo sale a quota 66 punti. La caduta di Le Mans costa carissima a Jack Miller che scende in ottava posizione con 49 punti, a pari merito con Vinales e Quartararo! Davanti a questo trio c'è lo sfortunato Luca Marini con 54 punti.

Tornando alla gara, miglior risultato della sua ancor breve carriera in MotoGP per Augusto Fernandez che porta la GASGAS addirittura ai piedi del podio, per un quarto posto finale tutta sostanza che gli permette di tenersi dietro l'Aprilia superstite di Aleix Espargarò. Alle spalle dei già citati Binder e Quartararo, top ten e punti iridati in quest'ordine dall'ottava alla decima piazza per Fabio di Giannantonio con l'unica Ducati Gresini al traguardo, per Takaaki Nakagami con la "migliore" delle Honda e per Franco Morbidelli con la seconda Yamaha Monster, a meno di quattro secondi fa quella del Diablo. Undicesima e dodicesima casella per Danilo Petrucci con la Ducati Lenovo di Enea Bastianini e per Lorenzo Savadori con la Aprilia RNF di Miguel Oliveira. Tredicesimo e ultimo classificato Jonas Folger sulla GASGAS di Pol Espargarò. Sono ben otto i piloti che non hanno raggiunto il traguardo: ai sei già citati si aggiungono i due hondisti (curiosamente ex compagni di squadra Suzuki) Joan Mir e Alex Rins.