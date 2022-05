MotoGP Italia: Nakagami davanti a tutti in FP1, bene Bagnaia e Bastianini

MOTOGP ITALIA

Il pilota nipponico del team LCR Honda conquista il miglior tempo della prima sessione, mentre Marquez fatica

È di Takaaki Nakagami il miglior tempo della prima sessione di libere del GP d'Italia, ottava tappa stagionale della MotoGP. Il pilota giapponese, che al Mugello ha chiuso in 1:46.662, precede di quattro decimi l'Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati di Francesco Bagnaia, al millesimo con la moto del team di Noale. Quinto tempo per Enea Bastianini, mentre Marc Marquez fatica chiudendo col 19° tempo. © Getty Images

La prima sessione del GP d'Italia al Mugello porta la firma della Honda, nel bene e nel male. Ad avere la meglio è la LCR di Takaaki Nakagami, che girando in 1:46.662 precede in cronometrica le due moto italiane di Aprilia e Ducati guidate da Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia, capaci di chiudere con lo stesso riscontro cronometrico a 408 millesimi dal giapponese. L'altra faccia della medaglia, però, è la prestazione deludente di Marc Marquez, che inizia in maniera pessima il weekend col 19° tempo.

Qualcosa da rivedere per il pilota spagnolo che non è mai riuscito a trovare il guizzo decisivo in pista, nel pomeriggio sarà dunque chiamato a migliorarsi per portarsi nella top 10 in vista di un sabato che si prevede bagnato e che dunque, in FP3 potrebbe non dare spunti per la qualifica diretta in Q2.

In top 10, dopo la prima sessione, si piazzano Rins e Bastianini, seguiti da Vinales, Miller, Pol Espargarò, Zarco e Marini. Alle spalle Fabio Quartararo e la wild card Michele Pirro, più indietro invece l'iridato Mir (15°) davanti a Morbidelli. Dopo qualche problema fisico, anche Jorge Martìn fatica e chiude la sessione 20° davanti a Dovizioso, Savadori e Di Giannantonio, mentre a chiudere la cronometrica della prima sessione ci sono Darryn Binder, Fernandez e Gardner.