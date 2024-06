MotoGP Italia, Bagnaia: "Strategia giusta, ha pagato". Bastianini: "Contento, una dedica speciale"

gp italia

Doppietta Ducati al Mugello, con i piloti del team factory che sorridono per l'uno-due che permette a Bagnaia di accorciare in classifica su Martin

MotoGP Italia, le immagini della gara del Mugello



























































© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Bagnaia fa suo il weekend del GP d'Italia di MotoGP, conquistando Sprint e gara per una doppietta dominante del pilota piemontese che fa festa per un bis "azzurro" col compagno Enea Bastianini. Due successi importanti per l'iridato di Ducati per potersi avvicinare al leader del mondiale Martin, con Pecco che può sorridere: "Non è stato facile partendo dal quinto posto, ho scelto la strategia di andare dall'esterno e ha pagato. Poi ho spinto".

"Non è stato facile perché dovevo gestire il posteriore. Vincere oggi, dopo un weekend come questo, è incredibile. Sono contento per Enea, ha fatto un ottimo lavoro" ha detto Bagnaia.

BASTIANINI: "DEDICATO ALLA MIA CAGNOLINA"

Secondo posto e dedica speciale per Enea Bastianini: "Incredibile, dopo un periodo difficile dove qualcosa non andava. Oggi ho spinto come un bastardo e sono davvero contento. Ho dormito verso metà gara, poi quando Marquez mi ha superato ho capito che dovevo spingere e recuperare. Ho visto Martin vicino, ho capito che era possibile arrivare secondo e l'ho superato e sono molto contento. Quel sorpasso ha un significato grande, perché dopo un periodo difficile un risultato in casa ci voleva. Marquez mi ha rinvigorito, gli sono tornato sotto e appena ho capito che potevo prendere Martin ho fatto un gran sorpasso. Mi sono sentito bene per tutta la gara, forse mi sono adagiato un po' e me lo rimprovero. Dedico questo secondo podio alla mia cagnolina che è venuta a mancare una settimana fa, era la mia bambina".