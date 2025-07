Volley: al via a Costa Volpino qualificazioni Euro U.22 donne

Prenderà il via domani, venerdì 4 luglio, presso il PalaCbl di Costa Volpino (Bg), il torneo di qualificazione ai prossimi campionati europei Under 22 femminili in programma dal 7 al 12 luglio 2026 a L'Aia, in Olanda. Le giovani atlete della nazionale italiana guidata da Gaetano Gagliardi andranno dunque a caccia del pass per la rassegna continentale in programma il prossimo anno; il loro esordio è in programma sabato contro la Repubblica Ceca alle ore 18. Dopo un lungo periodo di preparazione, che ha visto il gruppo azzurro lavorare dal 19 maggio tra il Centro Pavesi Fipav di Milano e Darfo Boario Terme (Bs) - nel mezzo anche diversi test match contro la Cina - le azzurrine si preparano a scendere in campo per l'esordio ufficiale in una manifestazione che, come noto, anticipa di fatto il momento clou di questa stagione: i Campionati del Mondo, evento in programma dal 7 al 17 agosto a Surabaya, in Indonesia.