MotoGP, Indonesia: Martin in pole a Mandalika

gp indonesia

Il leader del Mondiale firma il miglior tempo delle qualifiche, quarto Bagnaia. Cade Marquez

© Getty Images Jorge Martin si prende la pole position del GP d'Indonesia. A Mandalika, il leader del Motomondiale firma il miglior tempo delle qualifiche: 1'29"088 per il pilota della Pramac, che domina e stacca di oltre mezzo secondo il principale inseguitore, Marco Bezzecchi (+0"535), mentre è terzo posto per Acosta. Quarto Pecco Bagnaia (+0"657), cade Marquez. Sempre in mattinata, la Sprint Race che mette in palio i primi punti del weekend.

Il primo acuto a Mandalika è del leader del Mondiale: Jorge Martin si prende una poderosa pole position, sia per il tempo fatto registrare sulla pista in Indonesia (1'29"088) che per i distacchi rifilati a tutti i rivali, e non solo quelli per il titolo. Il secondo, Bezzecchi, è infatti a oltre mezzo secondo: 535 millesimi tra lo spagnolo della Pramac e il pilota del VR46 Racing Team. A +0"583, invece, c'è Pedro Acosta, che completa la prima fila. Partirà dalla seconda, invece, Pecco Bagnaia, che incassa 657 millesimi ma almeno avrà al suo fianco il compagno di squadra, Enea Bastianini (+0"704).

Per il campione del Mondo in carica diverse difficoltà: qualche bandiera gialla di troppo e il traffico in pista gli consentono di mettere a referto pochi giri veloci, tra cui quello che gli vale il quarto posto. Diverse cadute, inoltre, caratterizzano la pista di Mandalika: per ben tre volte capita a Marquez, che infatti partirà dalla dodicesima piazza, ma questo problema riguarda anche Bastianini e Bezzecchi. Completano la top 10 Quartararo (sesto), Zarco, Di Giannantonio, Morbidelli e Viñales, undicesimo Fernandez. Il prossimo appuntamento è la Sprint Race: Martin sogna di guadagnare altri punti su Bagnaia prima della gara vera e propria del Gp d'Indonesia.