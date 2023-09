MotoGP, Bagnaia: "Ero al limite e ho sbagliato, ho chiesto scusa alla squadra"

© Getty Images

Francesco Bagnaia fa mea culpa ma prova anche ad analizzare quanto gli è accaduto nel GP d'India, che ha chiuso nella ghiaia a 8 giri dalla fine: "Ho chiesto scusa alla squadra perché ho fatto un errore oggettivo - ha detto a Sky -. Forse è inevitabile quando si è al limite, non avevamo trovato la quadra giusta e mi sentivo in difficoltà. Ho dovuto montare la hard davanti anche se non era la gomma più adatta per queste temperature e fino a lì stava lavorando bene, ma è bastata una piccola sbavatura per perderla. Mi dispiace molto perché penso che avremmo chiuso secondi nonostante le difficoltà. Bez era imprendibile, ci ho provato, ma sono finito a terra".