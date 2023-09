MotoGP India, Bezzecchi in pole davanti a Martin e Bagnaia

MOTOGP INDIA

Tre Ducati in prima fila, alle quali si aggiunge il 4° posto di Luca Marini davanti alle Honda ufficiali

MotoGP India, le immagini di qualifiche e Sprint Race































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Marco Bezzecchi a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP d'India, 13° appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota riminese si è imposto nelle qualifiche al Buddh International Circuit chiudendo con uno straordinario 1'43''947 e mettendo la sua Ducati del team VR46 davanti alla Pramac di Jorge Martin (+ 0''043) e a quella ufficiale di Francesco Bagnaia (+ 0''256). A completare lo show della casa di Borgo Panigale il 4° posto di Luca Marini con l'altra VR46, che partirà in seconda fila al fianco delle due Honda ufficiali di Joan Mir e Marc Marquez.

È la terza pole stagionale per il Bez, che nel secondo tentativo è riuscito a soffiarla a un Martin inizialmente apparso irraggiungibile per chiunque. La sensazione è che, almeno per la Sprint, siano loro i due principali candidati a giocarsi la vittoria. Un passo più indietro Bagnaia, che in questo weekend dovrà difendersi dagli attacchi dello spagnolo reduce dalla super doppietta di Misano e a sole 36 lunghezze di distanza in classifica. Pecco è riuscito a ottenere il massimo in un fine settimana fin qui non proprio pulitissimo e sembra pronto a battagliare per tenere a distanza di sicurezza i rivali nella corsa al titolo.

Nella lotta per il podio, pronti a sfruttare eventuali passi falsi, ci saranno a sorpresa anche le due Honda ufficiali, che su una pista sconosciuta per tutti hanno trovato un "boost" insperato. Per Mir si è trattato della miglior qualifica da quando veste i colori HRC, con tanto di soddisfazione di aver chiuso davanti al vicino di box.

In terza fila partiranno l'altra Ducati Pramac di Zarco, la Yamaha di Quartararo e l'Aprilia di Vinales. In quarta l'altra Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro e quella del team RNF di Raul Fernandez. Non ci sarà invece la Ducati Gresini di Alex Marquez, che dopo aver passato il taglio del Q1 ha dovuto dare forfait a causa di una violenta caduta nella quale ha rimediato due costole rotte: dichiarato unfit, lo spagnolo rischia di perdere più di qualche gara.

Fuori al Q1, anche a causa della bandiera gialla causata dalla caduta di Marquez, Fabio Di Giannantonio con l'altra Ducati Gresini, Franco Morbidelli con l'altra Yamaha e Michele Pirro con la seconda Ducati ufficiale, sostituto di Enea Bastianini nel weekend indiano. I tre italiani partiranno rispettivamente 13°, 17° e 22°.

BEZZECCHI: "DEDICATA A FILIPPO MOMESSO"

"Come sapete è morto un mio caro amico, Filippo Momesso. Voglio abbracciare la sua famiglia, eravamo amici: abbiamo iniziato da bambini insieme con le minimoto", questa la dedica del Bez dopo la pole in India.

BAGNAIA: "NON TROPPO CONVINTO DALLA SPRINT, PUNTO A DOMENICA"

Non particolarmente fiducioso in vista della gara più corta Bagnaia: "Non sono troppo convinto con la sprint, Jorge ne ha un po' di più in questo momento, ma vediamo domani. Sarà una gara diversa dal solito e la prima curva sarà fondamentale. Abbiamo chiesto alla direzione di gara, in caso di errori, di applicare un po' più di severità nelle penalizzazioni".

MARTIN: "BELLA OCCASIONE PER LA SPRINT"

Carico Martin: "Ci credo sempre, ma anche Marco è stato fantastico. Ho una bella opportunità per oggi. Spero di poter riuscire a fare una bella gara. Il caldo sarà un problema per tutti, lotteremo fino alla fine".