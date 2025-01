MotoGP in rampa di lancio: via alle presentazioni di squadre e piloti

Il via del Mondiale 2025 (per la prima volta in Thailandia) è lontano ancora un mese e mezzo ma il conto alla rovescia per le presentazioni di squadre e piloti ha letteralmente le ore contate. Il primo degli undici team a scendere in campo è quello clienti di Aprilia Trackhouse Racing (Raul Fernandez e il campione della Moto2 Ai Ogura) dalla propria base USA di Charlotte, seguito a quarantotto ore dal lancio milanese di quello factory che presenta una formazione al cento per cento rinnovata, forte del campione del mondo in carica Jorge Martin e dall'italiano Marco Bezzecchi. Il format si ripete anche a cavallo del prossimo fine settimana: sabato 18 gennaio il "satellite" Ducati Gresini a Imola (l'esperto Alex Marquez e il rookie Fermin Aldeguer), lunedì 20 a Madonna di Campiglio il team "Casa" di Borgo Panigale, al quale Gresini ha ceduto Marc Marquez per formare un binomio stellare completato da Francesco Bagnaia. Lo scacchiere Ducati sarà completato - sabato 25 gennaio - dal lancio "esotico" e a favore di main sponsor di VR46 (al confermato Fabio Di Giannantonio si unisce Franco Morbidelli) che avrà luogo a Dkjkarta, in Indonesia.