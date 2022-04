MotoGP, il Mugello riapre il "prato" e all'ingresso dei camper

E' partita la prevendita per l'area prato dei biglietti per assistere al Gran premio d'Italia di MotoGP in scena all'autodromo del Mugello di Scarepria (Firenze) dal 27 al 29 maggio. Grazie alla fine del dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid, sarà quindi possibile acquistare per il "Circolare Prato" gli abbonamenti validi per l'intera durata dell'evento di tre giorni, per due giorni o solo per la giornata finale con le gare della domenica.

Getty Images