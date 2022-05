MotoGP, i piloti Ducati al Mugello da Borgo Panigale in moto

L'INIZIATIVA

Bagnaia, Miller e Bastianini passeranno per il Passo della Futa e poi si uniranno a un gruppo di motociclisti "in rosso"

Da Borgo Panigale all'autodromo del Mugello di Scarperia per disputare il Gran premio d'Italia di MotoGP. I due piloti del team ufficiale Ducati, Francesco Bagnaia e Jack Miller, insieme al vincitore dell'ultima gara a Le Mans, l'altro ducatista Enea Bastianini del team Gresini, raggiungeranno la pista toscana domani pomeriggio guidando le loro moto stradali verso la Toscana e percorrendo la statale del Passo della Futa.

Vedi anche Motogp Motomondiale, da giovedì il Mugello apre le porte per il GP d'Italia Quando arriveranno a Barberino di Mugello, nei pressi del lago di Bilancino, altri motociclisti con le loro Ducati si uniranno a loro per raggiungere tutti insieme l'autodromo del Mugello in una specie di parata. Sul circuito, Bagnaia, Miller e Bastianini troveranno ad aspettarli tutti gli altri piloti Ducati della MotoGp Johann Zarco, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Michele Pirro per scattare sul rettilineo principale una foto ricordo insieme anche a tutti i motociclisti che hanno partecipato alla sfilata.