Motomondiale, da giovedì il Mugello apre le porte per il GP d'Italia

MOTOGP

Tutto pronto per un fine settimana nuovamente con il pubblico e Vale Rossi "ospite speciale"

Il Mugello torna ad aprire le sue porte al Motomondiale dopo due anni di restrizioni causa Covid. Nonostante non ci sia più Valentino Rossi in pista, (anche se in Toscana sarà presente per la cerimonia di ritiro del suo numero 46 prevista per sabato prima delle qualifiche), è tutto pronto per la gara del fine settimana. In occasione del Gran Premio d'Italia, l'autodromo di Scarperia aprirà al pubblico giovedì 26 maggio alle ore 15,00 per permettere a tutti i possessori di abbonamento dei tre giorni di gara dal venerdiì alla domenica di cominciare a respirare l'atmosfera del circuito già dal giorno precedente.

Sarà possibile, quindi, accedere coi camper e le tende e pernottare all'interno del circuito per tutto il fine settimana. Per questo le biglietterie poste a ogni ingresso rimarranno aperte H 24, sempre, a tutte le ore, a partire dal giovedì e fino alla domenica. Nei tre giorni del GP, il pubblico non avrà tempo per annoiarsi. Infatti, terminata l'attività in pista, al grido di "Al Mugello non si dorme", andrà in scena all'interno dell'impianto sul piazzale sopra la curva Casanova-Savelli, il "Mugello music festival", tre giorni di musica che verrà suonata per tutta la notte fino alle prime luci del mattino. Saranno presenti anche vari stand gastronomici, pizzeria, birreria, caffetteria e un'area relax con lettini e ombrelloni.