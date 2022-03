MotoGP, i medici non danno il via libera a Marquez: non corre in Argentina

Ora è ufficiale: niente GP d'Argentina per Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, non ha ottenuto il via libera dai medici per poter partire e partecipare alla gara in programma nel weekend. La visita lunedì pomeriggio a Madrid per verificare lo stato dell'occhio destro dopo il ritorno della diplopia a seguito della caduta nel warm up del GP d'Indonesia. A rischio anche la sua presenza nel GP d'Austin in calendario il 9 aprile: le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.