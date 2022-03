Incubo Marquez: diagnosticata nuova diplopia dopo la caduta in Indonesia

Calvario senza fine per Marc Marquez. Dopo la bruttissima caduta nel warm up in Indonesia gli è stata nuovamente diagnosticata la diplopia e dovrà fermarsi nuovamente. A Mandalika la tac aveva dato esito negativo, ma al rientro in Spagna è stato visitato d'urgenza all’Hospital Clínic de Barcelona dal dottor Sánchez Dalmaue qui la brutta notizia. Una ricaduta dopo lo stop del novembre scorso e ora il numero 93 della Honda dovrà fermarsi nuovamente.