MotoGP Gran Bretagna, Rossi: "Deluso dal risultato"

È un Valentino Rossi a testa bassa quello che si presenta ai microfoni dopo il GP di Gran Bretagna, chiuso al 4° posto a conclusione di un weekend in cui le aspettative erano ben altre: ""Purtroppo siamo delusi dal risultato, pensavamo di essere più competitivi - ha ammesso il pilota Yamaha - Avremmo voluto fare la gara che ha fatto Maverick, diciamo, mentre Marc e Rins erano più forti. Mi sarebbe piaciuto lottare per il podio, ma ero in difficoltà rispetto a quanto emerso in prova. Soffrivo soprattutto con il grip al posteriore. Da metà gara in poi ha cominciato a scivolarmi molto e facevo davvero fatica. Peccato perché era stato un bel weekend e invece il risultato finale è stato al di sotto delle aspettative".

Sui motivi delle sue difficoltà Rossi ha le idee abbastanza chiare: "Io rispetto a Vinales e Quartararo soffro sempre di più con il posteriore e oggi col caldo questo si è manifestato maggiormente. Dobbiamo lavorare per risolvere questo problema, capire se dipende da me e dal mio stile di guida. Come arrivo a Misano? Negli ultimi weekend sono stato sempre più competitivo, ci sarà un test lì prima della gara e sarà fondamentale. Sarà sicuramente un weekend speciale, perché ci sono tanti tifosi, c'è la famiglia, gli amici...però è anche dura e bisognerà arrivare davvero preparati al 100%".