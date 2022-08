MotoGP Gran Bretagna, Bagnaia: "Faccio ancora fatica". Bastianini: "Obiettivo rimonta"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Il pilota Ducati non è soddisfatto per il risultato ottenuto in qualifica, ma proverà la rimonta per conquistare il podio

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa stagionale della MotoGP, partirà dalla seconda fila per Francesco Bagnaia, che prenderà il via dalla quinta casella in griglia. Per il pilota Ducati non è stata una giornata esaltante: "Oggi purtroppo non ho trovato il ritmo giusto ed è difficile capire a che punto siamo. Siamo molto veloci, ma per fare questi tempi in qualifica è molto difficile perché manca qualcosa nel time attack".

"Sto facendo fatica e non mi trovo bene nel giro secco, ma abbiamo trovato delle soluzioni in vista di domani" ha spiegato.

Ad aprire la terza fila ci sarà invece la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi: "È stata una bella giornata, in Q1 è andata bene e sono passato per una qualifica nella quale mi sono difeso bene. Sono andato abbastanza bene, nonostante il traffico che ho trovato. Siamo in MotoGP e determinate cose non si dovrebbero vedere".

Dietro di lui la Gresini di Enea Bastianini: "Sono stato veloce, ma non il migliore e domani sarà veramente difficile. Trovo dei problemi nel T3, se riesco a migliorarmi posso fare bene ma non so se il podio è alla nostra portata. Mi piacerebbe rimontare per giocarmi qualcosa di importante, ho fiducia e piano piano arriveremo".

Decimo posto in griglia invece per Luca Marini: "Non sono molto contento perché pensavo di aver fatto un buon giro e invece sono solo 10°. Guarderò i dati per capire cosa avrei potuto fare di meglio, mi sto divertendo e la moto c'è, ho fiducia e spero di fare bene in gara. In FP4 abbiamo avuto dei problemi che non mi hanno fatto provare la gomma dura che potrebbe servirci in caso di maggior caldo per domani. Siamo molto veloci, ma possiamo di certo fare di più".