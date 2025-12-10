Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fiorentina, ipotesi Becao per la difesa

10 Dic 2025 - 14:17
© Getty Images

© Getty Images

Gennaio sarà un mese di scelte importanti per la Fiorentina. Il mercato dovrà portare rinforzi utili a lasciare la zona salvezza e la difesa è uno dei reparti che più necessitano di nuovi innesti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino Rodrigo Becao: il centrale lascerà il Fenerbahce a gennaio ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica di Mourinho. Il prezzo dell'ex Udinese non dovrebbe essere alto, basterebbe il pagamento dei sei mesi d'ingaggio. L'agente del calciatore sarebbe già in Italia. 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:30
Tottenham, il Real Madrid piomba su Van de Ven
15:52
Panchina Real, torna Mourinho? "Nessun contatto"
14:17
Fiorentina, ipotesi Becao per la difesa
13:30
Lazio, idea Raspadori per gennaio: prima serve una cessione
12:08
Juventus, non solo Palestra: piace anche un altro big del Cagliari