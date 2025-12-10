Fiorentina, ipotesi Becao per la difesa

Gennaio sarà un mese di scelte importanti per la Fiorentina. Il mercato dovrà portare rinforzi utili a lasciare la zona salvezza e la difesa è uno dei reparti che più necessitano di nuovi innesti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino Rodrigo Becao: il centrale lascerà il Fenerbahce a gennaio ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica di Mourinho. Il prezzo dell'ex Udinese non dovrebbe essere alto, basterebbe il pagamento dei sei mesi d'ingaggio. L'agente del calciatore sarebbe già in Italia.