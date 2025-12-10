Coni: firmato Memorandum d'intesa con il Comitato olimpico indiano

L'Indian Olympic Association (IOA) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) hanno firmato oggi a New Delhi un importante Memorandum d'Intesa (MoU) volto a intensificare la cooperazione bilaterale in ambito sportivo. L'accordo definisce un quadro strutturato per la promozione congiunta dello sport, lo scambio di competenze e la reciproca possibilità di accesso alle infrastrutture sportive d'élite e ai centri di alto livello dei due Paesi, destinati ad atleti, tecnici e professionisti della scienza dello sport. La cerimonia si è svolta alla presenza di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia, e di Mansukh Mandaviya, Ministro per la Gioventù e lo Sport del Governo indiano, a testimonianza del forte impegno strategico dei due governi nel consolidare la collaborazione attraverso lo sport.