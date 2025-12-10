Coni: firmato Memorandum d'intesa con il Comitato olimpico indiano

L'Indian Olympic Association (IOA) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) hanno firmato oggi a New Delhi un importante Memorandum d'Intesa (MoU) volto a intensificare la cooperazione bilaterale in ambito sportivo. L'accordo definisce un quadro strutturato per la promozione congiunta dello sport, lo scambio di competenze e la reciproca possibilità di accesso alle infrastrutture sportive d'élite e ai centri di alto livello dei due Paesi, destinati ad atleti, tecnici e professionisti della scienza dello sport. La cerimonia si è svolta alla presenza di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia, e di Mansukh Mandaviya, Ministro per la Gioventù e lo Sport del Governo indiano, a testimonianza del forte impegno strategico dei due governi nel consolidare la collaborazione attraverso lo sport.
"Oggi è un momento di grande orgoglio per il movimento olimpico indiano. Questa partnership con il CONI apre nuove opportunità ai nostri atleti, che potranno formarsi, confrontarsi ed eccellere all'interno di uno dei sistemi sportivi più rispettati al mondo. Lo scambio di conoscenze, competenze e infrastrutture avrà un ruolo decisivo nel migliorare la performance internazionale dell'India. Ci auguriamo una collaborazione lunga e proficua con i nostri partner italiani", ha affermato P. T. Usha, presidentessa dell'Indian Olympic Association. "Italia e India condividono una profonda passione per lo sport, e questo Memorandum rappresenta un passo significativo nel rafforzamento di tale legame. Aprendo reciprocamente l'accesso alle nostre strutture di alto livello e mettendo in comune competenze tecniche, costruiamo un ponte di eccellenza che sosterrà gli atleti di entrambe le nazioni per molti anni. Il CONI è lieto di avviare questa collaborazione lungimirante con IOA", ha rinforzato il concetto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.
"Questa collaborazione riflette la crescita del partenariato tra le nostre nazioni. Lo sport possiede una straordinaria capacità di unire persone e culture, e l'accordo odierno rafforza il nostro impegno condiviso verso cooperazione, innovazione ed eccellenza", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il Memorandum prevede la pianificazione di camp organizzati congiuntamente, scambi esperienziali tra tecnici, programmi collaborativi di scienza dello sport e percorsi di sviluppo per atleti emergenti, segnando l'inizio di una nuova fase di cooperazione tra i due Comitati Olimpici.