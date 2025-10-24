Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Serie A

Milan-Como a Perth: arriva il via libera dalla Federcalcio australiana

La Football Australia ha inviato una lettera a Rita Saffioti, vicepremier e ministro dello Sport dell'Australia Occidentale: ora la palla passa all'Afc e Fifa

di Redazione
24 Ott 2025 - 12:38

La Federcalcio dell'Australia ha dato il suo via libera per far disputare la sfida di Serie A tra Milan e Como a Perth. È quanto si legge in una lettera che Football Australia ha inviato a Rita Saffioti, vicepremier e ministro dello Sport dell'Australia Occidentale, in cui la Federcalcio ha confermato che darà il suo ok alla partita all'interno della documentazione che sarà inviata oggi all'Afc, la confederazione calcistica asiatica. Gli ultimi passaggi formali, quindi, riguarderanno il via libera proprio dell'Afc e della Fifa

Nella lettera, in particolare, Football Australia sottolinea come l'impegno della politica sia stato quello di destinare una parte dei ricavi a iniziative della Federcalcio, di coinvolgere tifosi e comunità locali in attività anche con la Serie A e che la partita non entri in conflitto con le gare del campionato australiano e delle nazionali. L'obiettivo, spiega la Federcalcio, è quello di trarne un vantaggio concreto e diretto per la comunità calcistica locale. Motivo per cui, considerando che si tratterebbe della prima storica partita di un campionato disputata all'estero e l'interesse sarà alto, servirà procedere con attenzione e responsabilità, cercando di lasciare un beneficio tangibile e misurabile sul territorio. 

Ora quindi la decisione è nelle mani dell'Afc, che dovrà esprimersi sulla decisione di far disputare la gara a Perth. Una scelta su cui ci sono le attenzioni di diverse parti interessate per un parere che riguarderà non solo il via libera alla partita, ma anche i rapporti di forza e politici tra tutte le istituzioni coinvolte nella decisione.

Leggi anche

Milan-Como a Perth, Fabregas sempre contrario: "Confermo quello che ho detto tre mesi fa"

milan-como
perth
australia

Ultimi video

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

00:45
DICH GASPERINI POST VIKTORIA DICH

Gasp: "Dovbyk dà segnali fisici incoraggianti"

03:21
DICH PIOLI POST RAPID VIENNA DICH

Pioli: “La squadra mi ha dato ciò che avevo chiesto, ora determinati in campionato"

03:45
DICH DZEKO POST RAPID VIENNA DICH

Dzeko: “Io marcatore più anziano della Conference? Vent’anni che faccio questo mestiere…"

01:51
DICH NDOUR POST RAPID VIENNA DICH

Ndour: "Abbiamo giocato bene, il gol un po' fortunato ma contava essere lì"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
Roma, Koné in dubbio per il Sassuolo
12:05
Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese di settembre
11:35
Ancelotti, parla la figlia: "Gattuso non lo ha più chiamato"
11:23
Real Madrid, il dubbio di Xabi Alonso in vista del Clasico
10:20
Sciroppo d'acero e caffè, Haaland lancia il suo canale YouTube