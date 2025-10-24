Milan-Como a Perth: arriva il via libera dalla Federcalcio australiana

Nella lettera, in particolare, Football Australia sottolinea come l'impegno della politica sia stato quello di destinare una parte dei ricavi a iniziative della Federcalcio, di coinvolgere tifosi e comunità locali in attività anche con la Serie A e che la partita non entri in conflitto con le gare del campionato australiano e delle nazionali. L'obiettivo, spiega la Federcalcio, è quello di trarne un vantaggio concreto e diretto per la comunità calcistica locale. Motivo per cui, considerando che si tratterebbe della prima storica partita di un campionato disputata all'estero e l'interesse sarà alto, servirà procedere con attenzione e responsabilità, cercando di lasciare un beneficio tangibile e misurabile sul territorio.