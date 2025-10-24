Logo SportMediaset

LUTTO

Morto Kevin Bonaldo, il giovane ciclista che aveva avuto un malore alla "Piccola Sanremo"

Il giovane ciclista, 25 anni, era ricoverato da un mese in terapia intensiva dopo un malore accusato nel corso della "Piccola Sanremo"

di Redazione
24 Ott 2025 - 12:41
Si è spento questa mattina all'ospedale di Vicenza, dopo un mese di agonia, il ciclista Kevin Bonaldo, 25 anni, che era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della "Piccola Sanremo" di Sovizzo (Vicenza). Lo rende noto la sua società, la Sc Padovani Polo Cherry Bank. Dopo essere stato soccorso dai sanitari al seguito della manifestazione, Bonaldo era stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Bortolo. Nel corso di queste settimane aveva dato dei segnali che avevano fatto sperare in una sua ripresa, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte, sopraggiunta poche ore fa. Trevigiano di Loria, Kevin Bonaldo aveva iniziato a gareggiare da G1 con la maglia dell'Uc Loria, passando poi tra le fila dell'Uc Giorgione, del Vc Bassano con cui, tra gli Allievi, aveva ottenuto un secondo posto nel Campionato Italiano cronometro a squadre. Un risultato ripetuto tra gli Under 23, nel 2021, con il Team Qhubeka. Approdato alla Sc Padovani Polo Cherry Bank quest'anno, dopo le esperienze maturate alla Zalf Euromobil Désirée Fior e alla Work Service, aveva ottenuto un quinto posto internazionale nella quarta tappa della Dookoła Mazowsza in Polonia. 

ciclismo

