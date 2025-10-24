MotoGP, GP Malesia: Aldeguer davanti a Bagnaia in FP1 prima della pioggia, bene le Honda

Sorprende ancora una volta Pol Espargaro, collaudatore KTM nonché pilota sostituto di Maverick Vinales in Tech3, con il quarto tempo a tre decimi di ritardo dal connazionale di Gresini e con dieci centesimi di vantaggio sui due italiani Marco Bezzecchi (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Dopo un ruzzolone nella ghiaia in curva 7, Alex Marquez chiude la sessione col settimo tempo in avvio del fine settimana che potrebbe incoronarlo vicecampione del mondo alle spalle del fratello Marc Marquez. Appuntamento malese in cui lo spagnolo, senza nascondersi, ha dichiarato di essere disposto a prendersi qualche rischio in più per vincere su una pista dove nel 2023 si era già imposto nella Sprint. E l'inizio, come detto, conferma questa scelta. In top 10 anche le due Yamaha di Fabio Quartararo (factory) e di Jack Miller (Prima Pramac), così come la KTM ufficiale di un Pedro Acosta in difficoltà rispetto agli ultimi weekend.