MotoGP Catalogna: Acosta super nelle prime libere, Bagnaia in difficoltà

La Gresini dello spagnolo viene preceduta dalla Yamaha Prima Pramac di Jack Miller, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Giù le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli (17° e 19° tempo a sandwich tra le Yamaha di Rins e Quartararo), mentre è un venerdì da dimenticare per Francesco Bagnaia. L'italiano, infatti, riesce a girare bene tra primo e secondo settore, poi dal terzo perde tanto e al quarto si annulla raddoppiando i ritardi, con la Ducati che lo fa chiudere con un secondo e mezzo dal leader Acosta. Davanti a Pecco la Honda di Mir e le Aprilia di Martin e Savadori, dietro l'unico Chantra.