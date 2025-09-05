MotoGP Catalogna: Acosta super nelle prime libere, Bagnaia in difficoltà

MotoGP, le immagini del venerdì del GP di Catalogna
© Getty Images
© Getty Images
Lo spagnolo del team KTM precede Zarco e Marquez, Bagnaia chiude col 23esimo e penultimo tempo della sessione
© Getty Images
Il venerdì del GP di Catalogna di MotoGP si apre nel segno di un super Pedro Acosta. Sul tracciato del Montmelo lo spagnolo del team KTM factory chiude la prima sessione di libere in 1:38.979 precedendo di nove centesimi la Honda del team LCR di Johann Zarco e di due decimi la Ducati del leader dell'iridata Marc Marquez. L'altra rossa di Borgo Panigale, quella di Francesco Bagnaia, termina invece con uno dei peggiori crono della mattina, col 23esimo tempo frutto di tanta difficoltà nel quarto settore del pilota italiano che precede sol la Honda LCR di Chantra.
Con uno squillo nel finale di sessione, il rookie maravilla in sella all'austriaca arancione beffa Marc Marquez portandosi in testa alla classifica cronometrica. Un lampo che permette di rompere il dominio Ducati che, a parte il Cannibale e la presenza del fratello Alex col quinto tempo, sembra vacillare in Spagna. La Casa di Borgo Panigale, infatti, "subisce" il sorpasso al Montmelo nella prima sessione di libere, con due sole moto in top 10 e il ritorno di KTM, Honda e Aprilia. La classifica, infatti, è guidata da Acosta e Zarco che precedono Marc Marquez, poi Vinales e il citato Alex Marquez che "chiude" i buoni risultati di una Ducati preceduta poi da Marini, Binder, Bezzecchi, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini in top 10 e con il solo Fermin Aldeguer capace di stare ni 15.
La Gresini dello spagnolo viene preceduta dalla Yamaha Prima Pramac di Jack Miller, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Miguel Oliveira (Yamaha Prima Pramac) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Giù le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli (17° e 19° tempo a sandwich tra le Yamaha di Rins e Quartararo), mentre è un venerdì da dimenticare per Francesco Bagnaia. L'italiano, infatti, riesce a girare bene tra primo e secondo settore, poi dal terzo perde tanto e al quarto si annulla raddoppiando i ritardi, con la Ducati che lo fa chiudere con un secondo e mezzo dal leader Acosta. Davanti a Pecco la Honda di Mir e le Aprilia di Martin e Savadori, dietro l'unico Chantra.
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)