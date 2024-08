MotoGP, GP Austria: Bagnaia da record nelle prequalifiche di Spielberg

MOTOGP AUSTRIA

In Austria, il campione del Mondo in carica firma il giro più veloce della storia della pista: 1'28"508. Terzo Martin, con Marquez quarto

Martin-Bagnaia, il duello riparte in Austria































© Ufficio Stampa 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È un Pecco Bagnaia da record quello che si aggiudica le prequalifiche del Gp d'Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Spielberg, il campione in carica non è solo il più veloce, ma chiude con il nuovo record della pista, chiudendo il giro in 1'28"508. Secondo posto per Morbidelli, terzo il leader del Mondiale, Jorge Martin. Quarto, invece, Marc Marquez, mentre Enea Bastianini è soltanto decimo.

Pecco Bagnaia conferma le sensazioni della conferenza stampa: Spielberg è decisamente un circuito adatto alla Ducati. Non a caso, il campione del Mondo in carica, nelle prequalifiche dell'undicesimo appuntamento del Mondiale, firma il record della pista. Il ducatista risulta ovviamente il migliore di giornata chiudendo il miglior giro in 1'28"508. E il dominio della scuderia di Borgo Panigale è certificato anche dal team satellite dove troviamo il primo in classifica piloti: Jorge Martin, infatti, è terzo a poco più di tre decimi di ritardo (+0"319), mentre al secondo posto c'è il compagno di squadra Morbidelli (+0"281). Con Marc Marquez quarto, il primo non ducatista è Brad Binder, quinto su Ktm (+0"461).

Al sesto posto il fratello di Marquez, Alex, nonché compagno di Scuderia del primo inseguitore di Bagnaia e Martin. Settime e ottave le due Aprilia di Aleix Espargarò e Viñales. Registra invece qualche problema di troppo l'altra Ducati del team factory, quella di Enea Bastianini: il compagno di team di Pecco è appena decimo a +0"773, superando addirittura il muro dell'1'29". Da segnalare la caduta di Fabio Di Giannantonio, con lussazione della spalla sinistra.

Nella mattinata di sabato sono in programma le qualifiche, nel primo pomeriggio la Sprint Race.