Bagnaia: "Mi sono trovato subito bene, ma Martin è andato forte"

MOTOGP

Il campione della Ducati ottimista in vista del weekend di gare: "Siamo contenti, abbiamo provato tutto quello che dovevamo provare"

Martin-Bagnaia, il duello riparte in Austria



















































Francesco Bagnaia ha chiuso in testa la prima giornata di prove della MotoGP in Austria, segno che (anche) al Red Bull RIng le Ducati continuano a farla da padrone. "Siamo contenti, abbiamo provato tutto quello che dovevamo provare. Mi sono trovato bene, questa pista si adatta molto a come guido. Siamo riusciti da subito a trovarci bene, nel pomeriggio abbiamo fatto un altro step in avanti. Purtroppo non me la sono sentita di provare un'altra gomma dura davanti, sarebbe stato un tassello importante per il resto del weekend, ma tutti i piloti che l'hanno messa sono scivolati, non mi dava gran fiducia anche se credo che domani per la sprint race potrebbe andar bene", ha detto il campione del mondo.

Vedi anche Motogp MotoGP, GP Austria: Bagnaia da record nelle prequalifiche di Spielberg "Abbiamo dovuto fare diverse piccole modifiche nel pomeriggio, piccoli passi in avanti che mi hanno aiutato per scaricare il peso davanti. La gomma media è quella giusta, bisogna trovare una soluzione. Ci siamo già avvicinati a una situazione positiva - ha aggiunto "Pecco" a Sky - . Chi può insidiarmi? In questo momento ci sono Martin, Marquez e Morbidelli che sono molto veloci, le Ktm di solito qua sono sempre molto forti, mi aspettavo Acosta più veloce ma è anche scivolato tre volte, qui non è mai facile. In ogni caso l'unico di noi che è andato forte con la dura è stato Martin, Bastianini l'ha provata ma non l'ho visto troppo convinto. Non so se la gomma giusta per la gara lunga sarà quella dura".