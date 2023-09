MotoGP Giappone: Martin trionfa nella Sprint Race e guadagna ancora su Bagnaia

MOTOGP GIAPPONE

Pecco chiude sul terzo gradino del podio dietro alla Ktm di Binder: sono solo 8 i punti di margine sullo spagnolo del team Pramac

MotoGP, le immagini della Gara Sprint di Motegi











































Jorge Martin vince la Sprint Race del GP del Giappone, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP, e continua la sua marcia di avvicinamento alla vetta della classifica iridata. Lo spagnolo della Ducati Pramac scatta dalla pole, si mette subito a dettare un ritmo forsennato piegando la resistenza della Ktm di Brad Binder (2° al traguardo) e infine trionfa in solitaria. Chiude sul terzo gradino del podio Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, dopo un bel duello con l'altra Ktm di Miller: Pecco resta leader del campionato, ma sono ora soltanto 8 i punti di margine su Martin.

"Martinator" si conferma dunque re della Sprint per il terzo weekend consecutivo, si porta a casa la settima vittoria stagionale complessiva e soprattutto rosicchia altri 5 punti in classifica dopo aver riaperto la corsa per il titolo in India. Una gara davvero senza rivali quella dello spagnolo, capace di imporre un ritmo inavvicinabile per chiunque.

L'ultimo ad arrendersi è Binder, che torna sul podio dopo qualche fine settimana un po' in ombra, mentre rinuncia quasi subito alla lotta per la vittoria Pecco Bagnaia. Il pilota di Chivasso si ritrova bloccato alle spalle di un combattivo Jack Miller, deve impegnarsi non poco per superarlo e nonostante a pochi giri dalla bandiera a scacchi riesca nella missione, alla fine deve accontentarsi del gradino più basso del podio. La vittoria gli manca ormai dal GP d'Austria e la pressione di Martin alle sue spalle è sempre più forte.

Si allenta un po' invece quella di Marco Bezzecchi, trionfatore sei giorni fa al Buddh. Il passo del riminese del team VR46 non è quello delle gare migliori e un errore durante un tentativo di sorpasso su Marquez, che lo porta a un escursione nella ghiaia, gli costa anche la possibilità di imbastire un tentativo di rimonta. Alla fine il Bez chiude 6°, alle spalle anche dell'altra Pramac di Zarco ma davanti alla HRC. A punti anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati Gresini, 8°, e Maverick Vinales con l'Aprilia superstite (9°). Deve infatti arrendersi a un problema tecnico Aleix Espargaro, costretto al ritiro.

Giornata disastrosa infine per le Yamaha, dopo una qualifica altrettanto complicata: chiude 15° Fabio Quartararo, 16° Franco Morbidelli.