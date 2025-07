"È sul tetto del mondo. È stato entusiasmante, un fenomeno, un ragazzo semplice ma al tempo stesso determinato. Ho visto la partita in televisione perché non c'erano aerei che mi consentivano di rientrare a Roma per la Giunta di domani mattina, però non vedo l'ora di potergli fare i complimenti di persona". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commentando il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon contro Carlos Alcaraz.